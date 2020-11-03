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Сотрудники ЖКХ скоро перестанут заниматься шумными соседями

03.11.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В следующем году вопросами нарушения покоя жильцов ночью будут заниматься сотрудники МВД, а не коммунальники, как сейчас. Об этом сообщает Портал коммунальной грамотности. Подробности — в материале.


Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Полномочия на ведение административного процесса по делам, связанным с шумом, милиции перейдут от организаций ЖКХ и ТС, в обязанности которых до сих пор входят разбирательства жалоб на шумных соседей и сбор материалов для передачи в суд. Работа эта косвенно относится к управлению жилфондом, на что неоднократно намекали и мастера ЖЭС, и председатели товариществ собственников.

Так, сейчас составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил пользования жилыми помещениями, одним из пунктов которых и является запрет на шум в определенное время, в компетенцию милиции не входит. Сотрудники внутренних дел, выезжая на вызов, принимают от граждан заявление в отношении нарушителей тишины и передают материалы в организацию, обслуживающую дом.

В новых КоАП и ПИКоАП, вступление которых ожидается в будущем году, этот вопрос отрегулирован. Будет предусмотрена ответственность за «нарушение правил пользования жилыми помещениями, сопряженное с нарушением общественного порядка».

В Минске в среднем ежемесячно фиксируется тысяча сообщений о ночном шуме. По данным МВД, в 60−65% случаев эти сообщения перенаправляются в организации, обслуживающие жилфонд, в 30% все заканчивается профилактической беседой или общением с теми, кто вызывал милицию. И лишь в 5−8% сотрудники внутренних дел разбираются с шумными гражданами на месте — в этом случае шум квалифицируется как мелкое хулиганство.

Кроме этого изменения в новом ПИКоАП также устанавливается, что административный процесс могут вести только государственные органы и организации. Сейчас такое право есть и у негосударственных организаций. В частности, товарищества собственников могут начать административный процесс в отношении жильцов за нарушение правил пользования жилыми помещениями.

Что и когда запрещено?

С 23:00 до 7:00 жильцы не должны совершать действий, создающих вибрацию и шум, а именно: играть на музыкальных инструментах, громко кричать или петь, выполнять ремонтные работы, хлопать дверью. В выходные и праздничные дни запрещается производить работы по переустройству и перепланировке, создающие шум или вибрацию, а также начинать такие работы ранее 9:00 и заканчивать их позднее 19:00 в рабочие дни.

С 1 января 2020 года налагается штраф в размере до 810 рублей:

— за шум и вибрацию: игра на музыкальных инструментах, громкая речь и пение, шум, создаваемый животными с 23 до 7 часов;

— за шум от телевизора, радио, магнитофона или другого громкоговорящего устройства, если он нарушает покой других граждан в жилом доме в любое время;

— за шум и вибрацию от работ по перепланировке или переустройству в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни с 19 до 9 часов.

Штраф от 54 до 810 руб. или административный арест может быть наложен за шум, сопровождающийся нецензурной бранью или другими действиями, выражающимися в явном неуважении к обществу.

 
Теги: Минск
 
 
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