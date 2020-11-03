Лучшие фильмы «Лістапада», которые должен увидеть ваш ребенок (и вы за компанию)

Источник материала: Tut.by

Знакомиться с хорошим кино лучше всего с детства. Такая возможность у юных зрителей и их родителей появится уже 7 ноября: в рамках фестиваля «Лістапад» в Минске стартует «Лістападзік». В этом году в программу фильмов для детской и юношеской аудитории входят всего семь фильмов, но чтобы вам было проще в них ориентироваться, куратор «Лістападзіка» Евгения Пастернак рассказала, кому и куда обязательно стоит попасть.



Фото: instagram.com/miff_listapad

Конкурс для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» — это секция, которая посвящена эволюции детства, отрочества и юности. Фильмы, показанные в рамках программы, подойдут как детям и подросткам, так и их родителям. Сеансы пройдут в кинотеатре «Пионер» , билеты стоят 5 рублей. Евгения Пастернак, куратор конкурса, помогает ориентироваться в программе.

Режиссер: Йонатас Элберс

Страна: Нидерланды

Продолжительность: 91 минута

О чем кино

Однажды из одного города решили убрать всех уродливых детей. Красивые дети встретили это с одобрением, по крайней мере так эту новость подали по телевидению. Но готовы ли родители к тому, что никогда больше не увидят своих детей? Почему внезапно в сети появился «Клуб уродливых детей», который начал подпольную работу? Что общего между всесильным президентом и мальчиком с оттопыренными ушами?

Кому стоит смотреть: вообще всем. Это прекрасно продуманная антиутопия и отлично сделанное семейное кино, которое поднимет вам настроение, зарядит позитивом и уверенностью в завтрашнем дне.

Что обсудить после фильма: как только обертка становится важнее содержимого, за ней начинают скрывать страшные вещи. И то, что добро всегда побеждает — даже то зло, которое кажется вечным.

Когда: 8 ноября (воскресенье) в 16.30, 13 ноября (пятница) в 16.30

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 5 рублей Расписание и билеты

Режиссер: Аннемари ван де Монд

Страна: Нидерланды

Продолжительность: 90 минут

О чем кино

Представьте себе, что вам двенадцать лет, вы идете по музею, где работает ваша мама, и тут вам в голову летит… старинная серьга. Удивились? А Джеки почти нет. Очень быстро Опьен, сбежавшая с картины Рембрандта, становится ее лучшей подругой. Естественно, Опьен убежала не просто так: она ищет свою потерянную сестру. Опьен повезло, ее нарисовал сам Рембрандт, а сестру изобразил рядовой художник, поэтому ее портрет не висит в музее. Но не зря Джеки много времени проводила у мамы на работе: она хорошо ориентируется в музейном деле и понимает, как найти даже не очень известную картину.

Кому стоит смотреть: детям до 12 лет и их родителям.

Что обсудить после фильма: ожившая картина, о которой идет речь в фильме, настоящая — это действительно Рембрандт. Но поговорить после фильма можно не только о живописи: в этом смешном и легком кино поднимется тема взаимоотношений между старшими и младшими сестрами, между директором и подчиненными. Как обычно, сказка — ложь, но намеков в ней очень много. Но сводятся они к тому, что всем на свете нужна любовь. И младшим сестрам, и сильным мамам, и взрослым сыновьям, и даже персонажам великих художников.

Когда: 7 ноября (суббота) в 12.00, 11 ноября (среда) в 16.30

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 5 рублей Расписание и билеты

Режиссер: Силье Саломонсен, Арилл Эстин Оммундсен

Страна: Норвегия

Продолжительность: 77 минут

О чем кино

История начинается весело: папа берет двух дочек и идет с ними в поход. Но происходит несчастный случай, и девочки вынуждены одни бежать за подмогой. Понятное дело, они заблуждаются в лесу, ссорятся и мирятся. Но все заканчивается хорошо. На экране здорово показано, как меняются отношения между сестрами. И как пятилетняя малышка из «противной зануды» превращается в супергероя, который спасает всех, призвав на помощь единорога.

Кому стоит смотреть: это семейное кино для родителей с детьми от десяти лет. Кино довольно неспешное, но очень красивое. Поэтому ребенок должен быть готов к тому, что это не экшен.

Что обсудить после фильма: отношения между сестрами и братьями, ментальное здоровье. В начале фильма мама девочек находится в больнице с депрессией — в конце она выздоравливает.

Когда: 8 ноября (воскресенье) в 12.00, 10 ноября (вторник) в 16.30

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 5 рублей Расписание и билеты

Режиссер: Мартина Сакова

Страны: Германия, Словакия

Продолжительность: 92 минуты

О чем кино

Главный герой фильма сбегает из дома к дедушке — из Германии в Словакию. Не так давно у него погиб отец — утонул, ставя очередной рекорд. Мальчик ужасно скучает. Он уверен, что сейчас приедет к деду, и там все будет как раньше: они с ним будут плавать по реке, ловить рыбу, им будет весело. Но дед сильно сдал: вышел на пенсию, подружился с алкоголем, категорически отказывается выдавать лодку и даже про отца говорит неохотно. Потом, конечно, все меняется. Несмотря на грустную предысторию, это очень светлое, смешное и красивое кино.

Кому стоит смотреть: семейный фильм для родителей с детьми 10−14 лет

Что обсудить после фильма: то, как важно не быть одному, когда случается беда, и то, насколько легче пережить горе, когда рядом с тобой близкие люди.

Когда: 7 ноября (суббота) в 14.00, 9 ноября (понедельник) в 16.30

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 5 рублей Расписание и билеты

Режиссер: Райа Мартин

Страна: Филиппины

Продолжительность: 98 минут

О чем кино

Трое друзей-подростков живут на Филиппинах. Уже это интересно. Как живут? Чем живут? Что для них важно? У всех троих гормоны вместо головы, и высшая ценность для них — игровая приставка. А тело взрослеет, и что делать с этим телом, голова еще не придумала. К счастью (или к несчастью), на Филиппинах существует обряд обрезания, который, теоретически, делает мальчика мужчиной. И вот эта троица решает повзрослеть таким образом. Но становишься ли ты взрослее, если проходишь формальный обряд? И вообще, что делает человека взрослым?

Кому стоит смотреть: юношам, вступающим в пубертат, и их родителям. А также небрезгливым девушкам, которым на самом деле интересно, как это происходит у юношей.

Что обсудить после фильма: физиологию взросления мальчиков, влюбленность и привязанность, жизнь на Филиппинах, их обычаи и религию.

Когда: 7 ноября (суббота) в 16.20

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 5 рублей Расписание и билеты

Режиссер: Томаш Поленски

Страны: Чехия, Словакия, Латвия

Продолжительность: 94 минуты



Кадр из фильма

О чем кино

Главному герою Давиду 16 лет, у него диабет, но он очень перспективный хоккейный вратарь. История начинается с того, что Давид с родителями переезжает в другой город и приходит в новую команду, где ему совсем не рады. Суровый мужской коллектив не прощает слабостей. Но у Давида есть отец, который готов решить все его проблемы. Причем решает на всех уровнях, готов даже купить тренера. Из-за этого у Давида куча проблем, доходит до откровенного буллинга, но как только он перестает надеяться на отца и берет судьбу в свои руки, все постепенно начинает налаживаться. Это сложно, больно и страшно. Но результат того стоит.

Кому стоит смотреть: подросткам и родителям детей-спортсменов, которые считают, что их ребенок просто обязан играть в хоккей, футбол, теннис… (нужное подчеркнуть). И вообще всем родителям, которые видят в своих подростках лишь маленьких девочек и мальчиков, за которых все непременно нужно решать.

Что обсудить после фильма: буллинг и то, как это страшно для всех, кто в него втянут; поступки, которые важнее разговоров; прощение, поддержку и то, как важно быть собой.

Когда: 8 ноября (воскресенье) в 14.00, 12 ноября (четверг) в 16.30

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 5 рублей Расписание и билеты

Режиссер: Улла Хейккиля

Страна: Финляндия

Продолжительность: 92 минуты

О чем кино

Этот фильм о том, как иногда за неделю может произойти больше, чем за год. Как может измениться мировоззрение, если вовремя (или невовремя) влюбиться. Для белорусских подростков в этом фильме все будет необычно. Необычная ситуация: религиозный протестантский лагерь, необычный темп разговоров, необычный темперамент героев. Наверное, помести в такие условия наших подростков — последняя ночь в лагере была бы адом, а финны ведут себя спокойно и рассудительно.

Кому стоит смотреть: подросткам старше 14 лет. Для информации родителям: в фильме есть гомосексуальные персонажи.

Что обсудить после фильма: роль религии, любовь к Богу и… просто любовь.

Когда: 7 ноября (суббота) в 18.30, 10 ноября (вторник) в 18.30

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 5 рублей Расписание и билеты

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