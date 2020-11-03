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Назван первый город, где могут пустить нашумевший электробус МАЗ. И это не Минск

03.11.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Санкт-Петербурга пустили на городские маршруты 154 новых автобуса МАЗ и теперь обсуждают варианты покупки белорусского электробуса третьего поколения. Его привезли в Колпинский автопарк для опытной эксплуатации и демонстрации возможностей, в которой принял участие вице-губернатор и экс-министр транспорта Максим Соколов.


Электробус МАЗ 303Е10 впервые представили в мае, а последние месяцы он проходил серию испытаний. Пока на Минском автозаводе готовятся к серийному производству «электричек», в Санкт-Петербурге оценивают ходовые качества новинки. Вице-губернатор лично протестировал электробус на территории автобусного парка.

Электробусы могут вскоре появиться на городских маршрутах. Будущее наземного общественного транспорта сейчас связывают с электрическими приводами и заботой об экологии. А Минский автозавод одним из первых в СНГ выпустил полноценный электробус с высоким запасом хода, способный на одной подзарядке объехать Санкт-Петербург вдоль и поперек.


Кроме того, в Питере резко вырос парк дизельных МАЗов. «Пассажиравтотранс» принял 27 автобусов МАЗ-203 вместимостью до 100 человек для рейсов в пригороды, в том числе Пушкин и Колпино. Ранее на маршруты вышли более 120 «гармошек» белорусского производства. Они развозят пассажиров в центре города, Приморском, Выборгском и Фрунзенском районах. Все автобусы обладают низким полом и приспособлены для людей с инвалидностью, а в салоне присутствуют зарядки для телефонов.

«Санкт-Петербург может стать первым городом в России, который пустит мазовский электробус на свои маршруты. Новая модель прекрасно адаптирована для северной столицы России: имеет большой запас хода, неприхотлива к морозам и очень маневренна. Мы с радостью откликнулись на предложение „Пассажиравтотранса“ предоставить МАЗ 303Е10 для опытной эксплуатации и изучения ходовых характеристик. Важно, что ранее в Колпинском автопарке испытывали еще один „автобус будущего“ — МАЗ 303. Сейчас обсуждаем варианты приобретения электробусов и других автобусов МАЗ для транспортных нужд Санкт-Петербурга», — отмечают в ОАО «МАЗ», гендиректор которого Валерий Иванкович приехал на переговоры.


Электробус МАЗ 303Е10 относится к пассажирским МАЗам третьего поколения. Внешне он напоминает «междугородник» и обладает колоритной «горбинкой» в форме зубра. В него встроены аккумуляторы высокой емкости и мощный электродвигатель ZF CeTrax. Без подзарядки автобус способен проехать до 300 км. Его также отличают теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления, электролюки, кондиционер и сменяющаяся в зависимости от времени суток подсветка. Салон вмещает более 70 пассажиров и оснащен USB-портами для гаджетов.

 
 
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Электробус МАЗ 303Е10 относится к пассажирским МАЗам третьего поколения. Внешне он напоминает «междугородник» и обладает колоритной «горбинкой» в форме зубра.
 
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