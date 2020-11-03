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Уроженец Беларуси Олег Новицкий отправится на МКС

03.11.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Об этом говорится на сайте Роскосмоса. Командиром основного экипажа назначен уроженец Беларуси Олег Новицкий.


Изображение: novitskiy_iss / instagram.com

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур.

Решением комиссии в состав основного экипажа МКС-65 включены: Олег Новицкий — командир МКС-65, командир корабля «Союз МС-18» (Роскосмос); Петр Дубров — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС-18» (Роскосмос); Сергей Корсаков — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» (Роскосмос).

В состав дублирующего экипажа вошли: Антон Шкаплеров — бортинженер МКС-65, командир корабля «Союз МС» (Роскосмос); Андрей Бабкин — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС» (Роскосмос); Дмитрий Петелин — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС» (Роскосмос).

Это будет первый полет на МКС без иностранных астронавтов.

Напомним, что Олег Новицкий родился в городе Червень в Минской области, но сейчас является российским космонавтом.

 
 
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