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Уроженец Беларуси Олег Новицкий отправится на МКС
Источник материала: Tut.by
Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Об этом
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур.
Решением комиссии в состав основного экипажа МКС-65 включены: Олег Новицкий — командир МКС-65, командир корабля «Союз МС-18» (Роскосмос); Петр Дубров — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС-18» (Роскосмос); Сергей Корсаков — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» (Роскосмос).
В состав дублирующего экипажа вошли: Антон Шкаплеров — бортинженер МКС-65, командир корабля «Союз МС» (Роскосмос); Андрей Бабкин — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС» (Роскосмос); Дмитрий Петелин — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС» (Роскосмос).
Это будет первый полет на МКС без иностранных астронавтов.
Напомним, что Олег Новицкий родился в городе Червень в Минской области, но сейчас является российским космонавтом.
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Это будет первый полет на МКС без иностранных астронавтов.
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