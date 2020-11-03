Кочанова пошла на «диалог» с протестующими студентами, но в итоге стала убеждать их, что на выборах победил Лукашенко

Источник материала: KYKY

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова приехала в БГУ, чтобы побеседовать со студентами.

Ранее в БГУ анонсировалась встреча с ректором, на которую пригласили студентов с разных факультетов, но позже оказалось, что вместо ректора спикером станет именно Кочанова — а администрация вуза в «переговорах» участвовать не будет. Сообщается , что тема «диалога» с учащимися — общественно-политическая ситуация в университете.

На старте встречи с Кочановой ребята из БГУ заговорили о фальсификациях на президентских выборах, на что чиновница ответила: «То, как распределились голоса [имеется в виду версия ЦИК, согласно которой у Лукашенко более 80% голосов], — это правда» (такую цитату приводит телеграм-канал «Студэнцкая думка»). Также она заявила: «Чтобы быть президентом страны, мало говорить. Президент должен быть сильным политиком».

Отвечая на вопросы о мирных акциях, Качанова заявила , что насилие со стороны силовиков недопустимо, но и люди совершают незаконные действия, выходя на так называемые мирные марши. А потом начала приводить примеры Кыргызстана, Украины и Нагорного Карабаха, сказав, что хочет, чтобы студенты жили в мирной стране.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова уже как-то пыталась усмирить протестующих: в середине августа она и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступали перед объявившими забастовку сотрудниками БТ и убеждали их в том числе в том, что 80% населения проголосовали за Лукашенко. Не помогло: забастовка продолжилась, а завершилась она массовыми увольнениями специалистов с БТ.

Дополняется.