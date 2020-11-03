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Кочанова пошла на «диалог» с протестующими студентами, но в итоге стала убеждать их, что на выборах победил Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова
Ранее в БГУ анонсировалась встреча с ректором, на которую пригласили студентов с разных факультетов, но позже оказалось, что вместо ректора спикером станет именно Кочанова — а администрация вуза в «переговорах» участвовать не будет.
На старте встречи с Кочановой ребята из БГУ заговорили о фальсификациях на президентских выборах, на что чиновница ответила: «То, как распределились голоса [имеется в виду версия ЦИК, согласно которой у Лукашенко более 80% голосов], — это правда» (такую цитату
Отвечая на вопросы о мирных акциях, Качанова
Дополняется.
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Кочанова пошла на «диалог» с протестующими студентами, но в итоге стала убеждать их, что на выборах победил Лукашенко
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова приехала в БГУ, чтобы побеседовать со студентами. Ранее в БГУ анонсировалась встреча с...
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