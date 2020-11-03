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Вместо танцев – жим лёжа. Nike устроил в Минске фитнес-вечеринку, где потели даже ведущие

03.11.2020 17:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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2020-й – особенный год для Беларуси и всего мира, возможно, потому что високосный (но скорее всего не поэтому). Несмотря ни на что, жизнь продолжается и нужно получать от нее позитив, иначе можно просто выгореть. 

29 октября в культурном хабе ОК16 прошла необычная вечеринка Nike Training Club, под слоганом – «You Can’t Stop Sport». 

Тусовка от Nike была фитнес-вечеринкой: три часа гости (среди которых были известные спортсмены Алина Талай и Марина Арзамасова, группа NUTEKI и блогер Анна Бонд), не просто танцевали, а тренировались. 

 

Мероприятие разделили на три блока тренировок: body energy, functoinal и yoga. Все классы следовали друг за другом, а во время перерыва участники могли выпить фреш-коктейли под музыку DJ Papa Bo. 

К слову, вы можете обратить внимание на бесплатные тренировки от Nike – беговые, функциональные и йога-тренировки для всех желающих на базе приложения Nike Training Club. Всю информацию о них можно узнать в социальных группах Nike+ Minsk в «Вконтакте» и Facebook

ЧУП «Смарт Спорт»
УНП 191108938

 
 
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2020-й – особенный год для Беларуси и всего мира, возможно, потому что високосный (но скорее всего не поэтому). Несмотря ни на что, жизнь продолжается и нужно получать...
 
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