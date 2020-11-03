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Вместо танцев – жим лёжа. Nike устроил в Минске фитнес-вечеринку, где потели даже ведущие
Источник материала: KYKY>
2020-й – особенный год для Беларуси и всего мира, возможно, потому что високосный (но скорее всего не поэтому). Несмотря ни на что, жизнь продолжается и нужно получать от нее позитив, иначе можно просто выгореть.
29 октября в культурном хабе ОК16 прошла необычная вечеринка Nike Training Club, под слоганом – «You Can’t Stop Sport».
Тусовка от Nike была фитнес-вечеринкой: три часа гости (среди которых были известные спортсмены Алина Талай и Марина Арзамасова, группа NUTEKI и блогер Анна Бонд), не просто танцевали, а тренировались.
Мероприятие разделили на три блока тренировок: body energy, functoinal и yoga. Все классы следовали друг за другом, а во время перерыва участники могли выпить фреш-коктейли под музыку DJ Papa Bo.
К слову, вы можете обратить внимание на бесплатные тренировки от Nike – беговые, функциональные и йога-тренировки для всех желающих на базе приложения Nike Training Club. Всю информацию о них можно узнать в социальных группах Nike+ Minsk в
ЧУП «Смарт Спорт»
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2020-й – особенный год для Беларуси и всего мира, возможно, потому что високосный (но скорее всего не поэтому). Несмотря ни на что, жизнь продолжается и нужно получать...
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