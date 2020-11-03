— Руководство планирует повесить на них микровидеокамеры во избежание компрометирующих ситуаций. Жить они будут в одном из санаториев, вероятно, «на полном пансионе». Там будет дежурить милиция. Раз в три дня у них будут брать тесты на COVID-19. Накануне они прошли медкомиссию. Зарплату им обещают от 2000 до 3000 рублей. Это значительно больше, чем у большинства сотрудников «Гродно Азот», — сообщили в стачкоме предприятия.





При этом сами сотрудники предприятия считают небезопасными условия, в которых предлагают работать штрейкбрехерам.





— Предполагается, что вновь прибывшие пройдут подготовку за пару дней и уже в конце недели сдадут экзамен, чтобы на следующей неделе приступить к работе. Но официальная стажировка наших специалистов до сдачи экзамена длится шесть месяцев! — уточнили на предприятии.





Рабочие заводов Беларуси продолжают присоединяться к забастовке. Еще на одного металлурга увеличилась стачка на БМЗ. Вступая в нее, Сергей Слежов написал: «Я больше не раб. А вы?».













По информации независимых профсоюзов забастовка продолжается, на многих предприятиях примерно одинаково: в стачку открыто вступают не многие, но десятки отказываются работать, кто-то берет отпуска за свой счет или больничные.





Салідарнасці » пресс-секретарь первички РЭП на МАЗ Сергей Гульцов. — На МАЗе к стачке присоединились несколько человек, но они пока по разным причинам не хотят огласки. Работники выходят из провластного профсоюза, однако точную статистику не скажу, там ее скрывают, — сообщил «» пресс-секретарь первички РЭП на МАЗ





По словам собеседника, после 26 октября гораздо активнее начали вступать в профсоюз РЭП. Сейчас в первичке больше ста человек.





На «Беларуськалии» к стачке присоединились Сергей Бородин, электрослесарь 5 разряда 2РУ, электрослесарь 6 разряда 2РУ Алексей Карлюк, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда Александр Зелинский и кладовщик Людмила Дуденус.





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Накануне вышел на свободу Юрий Корзун — тот самый шахтер, который в сентябре приковал себя наручниками под землей.





Тем временем солигорским сотрудникам МЧС некогда думать о забастовке. Накануне они выполняли ответственное задание — снимали флаг с памятника шахтерам.







