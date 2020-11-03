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Первый блок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Беларуси
03.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) включен в объединенную энергосистему страны, сообщает агентство
«В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».
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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.
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