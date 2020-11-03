Первый блок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) включен в объединенную энергосистему страны, сообщает агентство «БЕЛТА» со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго республики.

«В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на первом блоке Белорусской АЭС выполнен пробный пуск турбины . Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений – 3 тыс. оборотов в минуту.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».