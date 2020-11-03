Realme представила смарт-часы Watch S за $95

Источник материала: Onliner

Realme рассекретила новую модель умных часов — Watch S. Они получили 1,3-дюймовый круглый дисплей с разрешением 360×360 точек. У экрана есть дополнительный защитный слой от Corning Gorilla Glass.

Благодаря встроенному датчику освещенности часы автоматически подстраивают яркость исходя из внешних условий. Корпус выполнен из алюминия, а ремешки — силиконовые. Они доступны в четырех цветах: синий, оранжевый, зеленый и черный. Количество дизайнов главного экрана неизвестно.

Часы умеют определять частоту пульса и уровень кислорода в крови, что стало трендом в эпоху COVID-19.





Realme Watch S определяют физическую нагрузку при шестнадцати видах тренировок: ходьба, езда на велосипеде, футбол, йога, пробежка и так далее. Часы защищены от влаги и пыли по стандарту IP68, устройство можно погружать в воду на глубину до полутора метров. Впрочем, Realme отмечает, что с часами не рекомендуется плавать или принимать душ.

Емкости аккумулятора составляет 390 мАч, что позволит часам продержаться вплоть до двух недель. Цена — от $95.