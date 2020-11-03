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Realme представила смарт-часы Watch S за $95
Источник материала: Onliner
Realme
Благодаря встроенному датчику освещенности часы автоматически подстраивают яркость исходя из внешних условий. Корпус выполнен из алюминия, а ремешки — силиконовые. Они доступны в четырех цветах: синий, оранжевый, зеленый и черный. Количество дизайнов главного экрана неизвестно.
Часы умеют определять частоту пульса и уровень кислорода в крови, что стало трендом в эпоху COVID-19.
Realme Watch S определяют физическую нагрузку при шестнадцати видах тренировок: ходьба, езда на велосипеде, футбол, йога, пробежка и так далее. Часы защищены от влаги и пыли по стандарту IP68, устройство можно погружать в воду на глубину до полутора метров. Впрочем, Realme отмечает, что с часами не рекомендуется плавать или принимать душ.
Емкости аккумулятора составляет 390 мАч, что позволит часам продержаться вплоть до двух недель. Цена — от $95.
фитнес-часы, поддержка Android, шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели 6 суток
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