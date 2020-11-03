«Надругался и цинично запятнал». Судят 20-летнего парня, который нарисовал на стеле круг и линию

Источник материала: Onliner

14 августа 20-летний минчанин взял с собой два баллона белой краски, респиратор, перчатки и пришел к стеле. На статуе женщины с автоматом, входящей в комплекс обелиска «Минск — город-герой», он нарисовал круг и горизонтальную черту над ним. Прокуратура считает, что тем самым он открыто надругался над обычаями и традициями белорусского народа, особо ценными культурными достижениями страны, а также осквернил увековеченную память участников и погибших в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны. Почти сразу после содеянного парня задержал ОМОН. Теперь его судят по ч. 1 ст. 339 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 344 («Умышленное повреждение особо ценных историко-культурных ценностей, совершенное с особым цинизмом»). По второй статье парню грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня было предварительное заседание суда.





В начале процесса слово предоставили государственному обвинителю. Обвинение считает, что парень не просто нарисовал на скульптуре круг с черточкой, а совершил это «грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, противопоставляя свою личность общественным интересам, выражая необузданное желание самоутвердиться при помощи дерзких выходок, показывая свою безнаказанность и превосходство над окружающими, кощунство и вандализм, действуя с исключительным цинизмом, демонстрируя ничем не оправданную вседозволенность, крайне презрительное отношение к особо нравственным ценностям общества, совершая хулиганские действия, выражаемые в открытом надругательстве над традициями и обычаями народа, особо ценными культурными достижениями страны, оскверняя увековеченную память погибших во время боевых действий защитников отечества и освобождения территории города Минска от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне».

С 14 до 17 августа молодой человек находился в изоляторе, затем был отпущен до суда под личное поручительство. Образование у него среднеспециальное, официально нигде не работает, раньше не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, на учете нигде не состоит. Характеристика из экономического колледжа положительная: тактичный, выдержанный, способен принимать самостоятельные решения, хорошо учился. Парень выглядит младше своих лет и неуверенно отвечает на вопросы. Сумму ущерба — 425 рублей 42 копейки — возместил почти полностью (не хватило 90 копеек).





Что обозначал странный рисунок и для чего он был нарисован, молодой человек объяснить не смог: он якобы купил баллоны с краской в Dana Mall за 2 дня до содеянного, хотел что-нибудь где-нибудь нарисовать, но точно не знал что и где. 14 августа решил пройтись по проспекту, захватил 2 баллона с краской. Издалека увидел высокий постамент.

— Я знал о стеле, но не знал, что именно она означает. До этого дня не обращал внимания на этот обелиск. Я увидел памятник в виде женской фигуры в платье с автоматом. На ней не было ни надписей, ни табличек. На меня что-то нашло, не могу точно объяснить, о чем я думал. Я начал рисовать белую линию на уровне моего роста вокруг статуи. А потом нарисовал круг на передней части под линией с помощью баллончика. Я не могу объяснить зачем. Может, я немного перегрелся.

На вопрос обвинителя о смысле изображения парень ответить не смог.

— Это абстрактное изображение. Я не сильно задумывался о его значении. Это просто лаконичный рисунок, который легко нарисовать. Никакого значения я в него не закладывал. Пока я рисовал, я понял, что делаю что-то очень плохое, и перестал рисовать. Но у меня не было материалов, чтобы стереть краску. Первое, что пришло в голову, — просто уйти оттуда. Я снял респиратор, перчатки и отправился в сторону метро.

В следующие минуты парня задержал ОМОН. В РУВД он сказал, что готов полностью возместить ущерб, и, по словам обвиняемого, не глядя подписал протоколы, в которых признался, что разрисовал памятник, осознавая его значение для белорусского народа, культуры и страны. В суде обвиняемый не согласился с этой частью протокола.

— Я сильно нервничал и не придал значения необходимости внимательно читать протокол.





Он признал свои действия противоправными и совершенными из хулиганских побуждений. Но не признал себя виновным по ч. 2 ст. 344, поскольку, по его словам, не знал, что это за сооружение и что оно значит для белорусского народа.

О том, что олицетворяет собой фигура женщины с автоматом, парень, по его словам, узнал уже после задержания.

— В РУВД мне сказали, что это историко-культурная ценность и я совершил уголовное преступление. Я, безусловно, очень сожалею. Если бы я понимал статус и что собой представляет данная фигура женщины, я бы не стал на ней рисовать. После того как меня отпустили из изолятора, я направил письмо в музей ВОВ. Спросил, принимают ли они пожертвования. Пришел проверить, на месте ли рисунок. Рисунка уже не было. Если бы он был на месте — я бы его удалил.



На вопрос, признает ли он свои действия совершенными с особым цинизмом, обвиняемый ответил:

— Я не знаю точно, что такое особый цинизм. Я просто нарисовал.

Также обвинитель поинтересовался, почему молодой человек нигде не работает.

— Я занимался частными исследованиями, поэтому отчислился из университета в 2019 году. Это собственные тематические проекты. Неофициально подрабатываю. Живу частично на свои, частично на деньги родителей. До этого я учился в экономическом колледже, пытался заниматься вещами, связанными с бизнесом.

Свидетели из ОМОН в суд не явились. Слушание дела продолжится 12 ноября.



