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Мужчина попросил сотрудников ГАИ вытащить сбитого котенка с МКАД. Вытащили (видео)

03.11.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

15 октября на Минской кольцевой автодороге, в районе выезда из «Новой Боровой», под колеса автомобиля угодил котенок. Он выжил, но был травмирован, забился под разделительное ограждение. Дмитрий, житель Минского района, обратился за помощью в ГАИ.

Сегодня ГАИ Минской области опубликовала видео спасения. Движение на время ограничили, и инспектор вытащил котенка из-под ограждения.

— Спасенного котенка Дмитрий с супругой отвезли в ветеринарную клинику, где ему были проведены необходимые операции, восстановительное лечение продолжается до сих пор. Жизни животного ничего не угрожает, — сообщили в Госавтоинспекции.

 
 
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15 октября на Минской кольцевой автодороге, в районе выезда из «Новой Боровой», под колеса автомобиля угодил котенок. Он выжил, но был травмирован, забился под...
 
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