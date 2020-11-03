Мужчина попросил сотрудников ГАИ вытащить сбитого котенка с МКАД. Вытащили (видео)

Источник материала: Onliner

15 октября на Минской кольцевой автодороге, в районе выезда из «Новой Боровой», под колеса автомобиля угодил котенок. Он выжил, но был травмирован, забился под разделительное ограждение. Дмитрий, житель Минского района, обратился за помощью в ГАИ.

Сегодня ГАИ Минской области опубликовала видео спасения. Движение на время ограничили, и инспектор вытащил котенка из-под ограждения.

— Спасенного котенка Дмитрий с супругой отвезли в ветеринарную клинику, где ему были проведены необходимые операции, восстановительное лечение продолжается до сих пор. Жизни животного ничего не угрожает, — сообщили в Госавтоинспекции.