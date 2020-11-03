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Преподаватели МГЛУ требуют от руководства восстановить отчисленных студентов
Источник материала: АФН
Преподаватели и сотрудники МГЛУ потребовали от руководства вуза восстановить отчисленных студентов и уволенных преподавателей.
Как сообщает телеграм-канал «МГЛУ за свободу» свои подписи под коллективным обращением к ректору поставили 79 сотрудников вуза.
Подписавшиеся также требуют остановить давление на академическое сообщество и перестать препятствовать проведению мирных собраний.
Подписанты оставили за собой право обратиться за помощью к независимому профсоюзу.
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Преподаватели и сотрудники МГЛУ потребовали от руководства вуза восстановить отчисленных студентов и уволенных преподавателей.
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