Заключенные в колонии сделали пародию на клип Uno Little Big. Все в восторге!

Источник материала: Tut.by

В Сети восхищаются пародией на клип Uno Little Big, созданной заключенными. Девушки из женской исправительной колонии № 9 Новосибирска спародировали клип Uno российской группы Little big и победили в конкурсе двойников, который прошел среди нескольких исправительных учреждений.

Непрофессиональные актрисы удивили зрителей тем, с каких сходством воспроизводили движения из клипа и как точно подобрали костюмы для выступления (их они шили сами). Более того, постановщики ролика даже обыграли финальную сцену, когда под софитами остается только один участник группы.

Видео посмотрел фронтмен Little big Илья Прусикин. В Instagram он прокомментировал ролик так: «Little big — это новые «Воровайки».

Читайте также

Все хотят станцевать с «пухляшом» из клипа Little Big! Посмотрите, кто из звезд это уже сделал

У Little Big вышел новый клип. Голодным — не смотреть!