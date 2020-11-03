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Заключенные в колонии сделали пародию на клип Uno Little Big. Все в восторге!

03.11.2020 18:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети восхищаются пародией на клип Uno Little Big, созданной заключенными. Девушки из женской исправительной колонии № 9 Новосибирска спародировали клип Uno российской группы Little big и победили в конкурсе двойников, который прошел среди нескольких исправительных учреждений.

Непрофессиональные актрисы удивили зрителей тем, с каких сходством воспроизводили движения из клипа и как точно подобрали костюмы для выступления (их они шили сами). Более того, постановщики ролика даже обыграли финальную сцену, когда под софитами остается только один участник группы.

Видео посмотрел фронтмен Little big Илья Прусикин. В Instagram он прокомментировал ролик так: «Little big — это новые «Воровайки».

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В Сети восхищаются пародией на клип Uno Little Big, созданной заключенными. Девушки из женской исправительной колонии № 9 Новосибирска спародировали клип Uno российской...
 
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