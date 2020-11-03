ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отдых в пинском пабе: один иностранец умер, другой в больнице

03.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Застолье в пинском пабе закончилось трагедией.





Трое знакомых иностранцев из Германии и Чехии отдыхали в пабе «Черчилль» 29 октября, выпивали. После завершения застолья один из них, спускаясь по лестнице, не удержал равновесие, упал и ударился головой о стену. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

Второй посетитель, вставая из-за стола, упал и ударился головой о пол. С травмами его доставили в Пинскую центральную больницу.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк сообщил:

— По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительно установлено, что гибель одного из мужчин и травмирование второго не носят криминальный характер. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Застолье в пинском пабе закончилось трагедией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стачком БелЖД: "рельсовая война" набирает обороты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика