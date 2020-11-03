Отдых в пинском пабе: один иностранец умер, другой в больнице

















Трое знакомых иностранцев из Германии и Чехии отдыхали в пабе «Черчилль» 29 октября, выпивали. После завершения застолья один из них, спускаясь по лестнице, не удержал равновесие, упал и ударился головой о стену. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.





Второй посетитель, вставая из-за стола, упал и ударился головой о пол. С травмами его доставили в Пинскую центральную больницу.





Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк сообщил:





— По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительно установлено, что гибель одного из мужчин и травмирование второго не носят криминальный характер. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, изучаются записи с камер видеонаблюдения.