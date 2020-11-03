Салідарнасці » в стачкоме БелЖД. На БелЖД с 26 октября ситуация усугубляется, сообщили «» в стачкоме БелЖД.





— Во-первых, часть машинистов просто не выходит на работу, берут больничный или за свой счет. Доходит до того, что в Молодечно перестает хватать бригад, а оттуда составы идут на Литву.





Так происходит из-за усиливающегося давления на работников. Одного из активистов задержали прямо во время ведения ремонтных работ на путях.





Сейчас к стачке официально присоединились четверо сотрудников железной дороги. Среди них инженер-электронщик из Гомельского отделения Александр Поляков. Его уже уволили.





В стачкоме говорят, что железнодорожники продолжают вести «рельсовую войну».





— Инцидентов с замыканием путей настолько много, что их запретили вносить в АСКБД (Автоматизированную систему контроля безопасности движения). Аварию это не вызовет, но движение затормозит. По инструкции машинист выполняет служебное, не экстренное торможение.





А потом по распоряжению линейного диспетчера или дежурного по станции двигается до следующего участка на скорости не выше 20 км/ч. Другие составы замедляют ход по цепочке, так происходит по всей ветке, — отметили собеседники.





В результате «рельсовой войны», рассказали в стачкоме, задержка для прохождения составов в отдельных случаях длится больше суток, что ведет к срыву сроков доставки грузов, потере доверия партнеров.





— Мы пока не можем документально подтвердить информацию, но китайские и европейские экспедиторы уже выражали свое недовольство этими задержками, — указали в стачкоме.