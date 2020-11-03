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Стачком БелЖД: "рельсовая война" набирает обороты

03.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как бастуют машинисты БелЖД.

На БелЖД с 26 октября ситуация усугубляется, сообщили  «Салідарнасці» в стачкоме БелЖД.

— Во-первых, часть машинистов просто не выходит на работу, берут больничный или за свой счет. Доходит до того, что в Молодечно перестает хватать бригад, а оттуда составы идут на Литву.

Так происходит из-за усиливающегося давления на работников. Одного из активистов задержали прямо во время ведения ремонтных работ на путях.

Сейчас к стачке официально присоединились четверо сотрудников железной дороги. Среди них инженер-электронщик из Гомельского отделения Александр Поляков. Его уже уволили.

В стачкоме говорят, что железнодорожники продолжают вести «рельсовую войну».

Инцидентов с замыканием путей настолько много, что их запретили вносить в АСКБД  (Автоматизированную систему контроля безопасности движения). Аварию это не вызовет, но движение затормозит. По инструкции машинист выполняет служебное, не экстренное торможение. 

А потом по распоряжению линейного диспетчера или дежурного по станции двигается до следующего участка на скорости не выше 20 км/ч. Другие составы замедляют ход по цепочке, так происходит по всей ветке, — отметили собеседники.

В результате «рельсовой войны», рассказали в стачкоме, задержка для прохождения составов в отдельных случаях длится больше суток, что ведет к срыву сроков доставки грузов, потере доверия партнеров.

— Мы пока не можем документально подтвердить информацию, но китайские и европейские экспедиторы уже выражали свое недовольство этими задержками, — указали в стачкоме.
 
 
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