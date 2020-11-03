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Лавров рассказал о "реформе" Лукашенко: Всебелорусское народное собрание, референдум, выборы

03.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле продолжают закрывать глаза на очевидные вещи и, похоже, никак не могут определиться, с кем Россия - с народом Беларуси или с Лукашенко. 


Лавров рассказал о "реформе" Лукашенко: Всебелорусское народное собрание, референдум, выборы
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью "Коммерсанту", в котором в том числе затрагивался вопрос и ситуции в Беларуси

— В Беларуси пока нет никаких признаков, указывающих на то, что Александр Лукашенко намерен проводить реальную, а не бутафорскую реформу конституции и досрочные президентские выборы. 

Между тем российские власти по-прежнему отказываются от контактов с оппозицией и даже объявили кандидата в президенты на выборах-2020 Светлану Тихановскую в розыск. 

Не опасаетесь ли вы, что в долгосрочной перспективе Россия поставила не на того? Ведь в случае смены режима в Беларуси Россия может столкнуться с катастрофической потерей влияния.

— Не могу согласиться с такой постановкой вопроса — во всех его частях.

Прежде всего, то, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Беларуси, решать только белорусскому народу. Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть. А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, это дело третье.

Что касается в целом конституционной реформы, то, как вы знаете, Россия поддерживает инициативу Лукашенко. В том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. 

Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно. 

Разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться — ни Россия, ни другие страны.

Объявление же в розыск Светланы Тихановской — это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств—участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.

Согласно ст. 7 этого документа формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный информационно-аналитический центр МВД России в рамках Межгосударственного информационного банка. Светлана Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны.

И наконец, о том, на кого «ставит» Россия в Беларуси. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером. Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Путин в поздравительном послании Лукашенко в связи с его победой на выборах, - сказал Лавров

Заметим только, что сегодня беларусский народ и беларусское государство оказались по разные стороны условных баррикад, которые рискуют из-за беспредела правящего режима перерасти в баррикады реальные. 

А также напомним господину Лаврову, что да - беларусский народ сделал свой выбор, но этот выбор не в пользу Лукашенко, и продолжающиеся три месяца протесты, и зверство режима, безрезультатно пытающегося их подавить, это уже доказали всему миру. 

А вот российская власть на очевидные вещи закрывает глаза и, похоже, никак не может определиться - с народом ли она Беларуси или с Лукашенко. А пора, пока беларусы из-за официальной позиции Кремля не заболели русофобией...
 
 
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В Кремле продолжают закрывать глаза на очевидные вещи и, похоже, никак не могут определиться, с кем Россия - с народом Беларуси или с Лукашенко. 
 
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