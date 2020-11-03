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Власова и Путин рассекретили причину, по которой Виктор Бабарико остается за решеткой

03.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хотя сразу после встречи в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными было сообщено, что ее участники согласились на неразглашение подробностей разговора, на сегодняшний день многое уже известно.

Власова и Путин рассекретили причину, по которой Виктор Бабарико остается за решеткой
Вышедшая на свободу адвокат Лилия Власова сказала: «Для Виктора Бабарико были озвучены конкретные условия выхода (из СИЗО. – Ред.). Я, наверное, не имела права сказать их, но они были озвучены на этой встрече».

Завесу секретности общения А.Лукашенко с теми известными лицами, которые без суда оказались в неволе, полностью приподнял президент России Владимир Путин. На днях он прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Беларуси, при этом сказав, что «Александр Лукашенко предлагает внести поправки в действующую Конституцию или выработать новый документ, а после этого на базе этих правовых норм провести новые парламентские и президентские выборы в Беларуси. Однако представители оппозиции от участия в этом пока что отказываются и продолжают находиться в СИЗО КГБ».

Все понятно: Виктор Бабарико не согласился с Лукашенко, который вместо ухода в отставку навязывает обществу свой план действий – вначале реформирование Конституции, а затем проведение парламентских и президентских выборов. Он как будто не знает, что широкая общественность не может смириться с фальсификацией итогов голосования 9 августа и что после этого миллионы людей не считают его легитимным президентом и требуют от него покинуть главный пост страны. И Виктор Бабарико, как и его сидельцы-соратники, конечно же, не согласен на предложения Лукашенко, а потому, как открыто сказал В.Путин, остается в СИЗО КГБ.
 
 
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Хотя сразу после встречи в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными было сообщено, что ее участники согласились на неразглашение подробностей разговора,...
 
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