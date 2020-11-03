Сколько отстегнули хозяину? Прибыль братьев Каричей утроилась благодаря Лукашенко!

Драгомир Карич





Как сообщалось, «Дана Астра» занимается застройкой мегаквартала «Минск-Мир». Не так давно вышел очередной указ Лукашенко, который дает преференции «Дана Астра». Например, это определение стоимости долевого строительства на основании фактически понесенных затрат.





Опубликован отчет и бывшей «Зомекс Инвестмент», а ныне «Эмирейтс Блю Скай». Выручка упала примерно на 22% (74 млн). Прибыль уменьшилась более чем вдвое (до 39,8 млн).





Председателем правления ООО «Эмирейтс Блю Скай» является Мухаммед Али аль-Аббар. Он же — глава совета директоров Emaar Properties. Бизнесмен получил от Лукашенко добро на застройку больших, ранее сельхозплощадей на севере Минска.