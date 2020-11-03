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Сколько отстегнули хозяину? Прибыль братьев Каричей утроилась благодаря Лукашенко!
Источник материала: Партизан
Компания «Дана Астра», связанная с братьями Каричами, почти утроила прибыль в январе —сентябре. Сумма превышает 68 млн рублей. Выручка также выросла: 95 млн против 47 млн годом ранее.
Драгомир Карич
Как сообщалось, «Дана Астра» занимается застройкой мегаквартала «Минск-Мир». Не так давно вышел очередной указ Лукашенко, который дает преференции «Дана Астра». Например, это определение стоимости долевого строительства на основании фактически понесенных затрат.
Опубликован отчет и бывшей «Зомекс Инвестмент», а ныне «Эмирейтс Блю Скай». Выручка упала примерно на 22% (74 млн). Прибыль уменьшилась более чем вдвое (до 39,8 млн).
Председателем правления ООО «Эмирейтс Блю Скай» является Мухаммед Али аль-Аббар. Он же — глава совета директоров Emaar Properties. Бизнесмен получил от Лукашенко добро на застройку больших, ранее сельхозплощадей на севере Минска.
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Компания «Дана Астра», связанная с братьями Каричами, почти утроила прибыль в январе —сентябре. Сумма превышает 68 млн рублей. Выручка также выросла: 95 млн против 47...
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