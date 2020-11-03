«В РУВД на всех 38 человек завели уголовку». Подозреваемые по ч. 1 ст. 342 УК — о своем задержании

Источник материала: Onliner Вчера Следственный комитет заявил, что после воскресных протестов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок». Подозреваемыми по этому делу признаны 231 человек. Мы поговорили с несколькими из них и узнали, что в дополнение к уголовному делу на задержанных заводили протоколы по административным статьям 23.34 и 23.4. О том, как это все происходило, они рассказали Onliner.

Игорь, 23 года

По словам Игоря, его задержание произошло в воскресенье в Минске на перекрестке с улицей Волгоградской. Мужчина рассказывает следующие подробности.

— Сначала силовики разогнали людей по проезжей части, затем начали оттеснять всех к тротуару. В этот момент ко мне подошли два омоновца, сказали: «Молодой человек, пройдемте». Естественно, убегать от них смысла не было, поэтому я последовал в автозак. Когда нас привезли в Заводское РУВД, начали оформлять протоколы по двум административным статьям — 23.34 и 23.4 КоАП. Затем нас стали водить по разным следователям, просили показать телефон. Сначала я не понял, с чем это связано. Но когда мне дали бумагу, в которой было написано, что я подозреваемый, я машинально спросил: «Это что, шутка?» Мне ответили: «Нет, не шутка». Дали ознакомиться с правами и позволили позвонить родственникам. Оказалось, что в этом РУВД на всех 38 человек завели уголовное дело.





По словам Игоря, его смутило, что в документе, который его просили подписать, не был проставлен номер дела. На вопрос «почему?» следователь дала ответ: «Дело заведут только завтра утром».

— То есть в воскресенье вечером нас опрашивали по делу, которое будет заведено только завтра? — спрашивает Игорь. — После заполнения всех этих документов, в 11 часов вечера, меня перевезли в Жодино. На следующий день состоялся суд, и мне дали штраф 10 базовых величин.









Алексей, 32 года

Мужчина рассказывает, что в воскресенье он ехал к бабушке жены передать пластиковые контейнеры. Алексей передвигался на троллейбусе, и в районе метро «Московская» ему нужно было пересесть на другой транспорт.

— Интернет в это время не работал, и мы с женой договорились созвониться, когда я буду переходить между троллейбусами. Когда я подходил к «Московской», навстречу вышла колонна людей. Я развернулся и пошел в обратном направлении. Оказалось, что впереди дорогу уже перекрыли военные. В итоге возможности выйти у меня не было. В этот момент ко мне подошел омоновец, взял под руку и сказал: «Пройдемте». И вот с пакетом, наполненным контейнерами, я пошел в синий бус, куда продолжали заводить людей. Вот так в Первомайском РУВД оказалось 26 задержанных. Затем нас всех завели к следователям, которые составляли административные правонарушения. На меня завели два протокола — за участие в акции и за неповиновение сотруднику милиции. А еще арестовали мой мобильный телефон. Сказали, это будет гарантией того, что я уплачу штраф.





Затем, по словам Алексея, всех задержанных по очереди начали отводить к сотруднику Следственного комитета.

— Следователь ознакомила нас с двумя постановлениями. В одном из них шла речь о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, которые 1 ноября организовали несанкционированное мероприятие и участвовали в беспорядках. Согласно второму постановлению я признавался подозреваемым. На мой вопрос, как это могло произойти, мне ответили: «Вы находились в этом месте в это время, поэтому есть основания полагать, что вы можете быть организатором». Сказали, когда выяснится, что я ни в чем не участвовал, этот статус с меня снимут. В итоге все, кто присутствовал в РУВД, оказались подозреваемыми. Ну, мы все вместе сидели и шутили: теперь еще и уголовниками оказались!

После допроса Алексея отвезли в Жодинский ИВС. На следующий день над ним состоялся суд по административным статьям, и рассмотрение дела было перенесено на 11 ноября.

Павел, 37 лет

— Меня задержали на марше рядом с кольцевой дорогой. Часть людей шла под мостом, ОМОН находился на противоположной стороне, и я начал двигаться параллельно ему, — начинает рассказывать свою историю Павел. — А затем его сотрудники внезапно появились и с другой стороны. Я понял, что убегать мне особо некуда. В это время ко мне подбежали силовики, завели в автозак, а затем доставили в Московское РУВД. Там мы просидели несколько часов. Меня вызывали к двум следователям: и по административным статьям, и по уголовной. В итоге мне сказали, что я нахожусь в статусе подозреваемого по 342-й статье. При этом копию протокола со статусом подозреваемых выдали всем 30 людям, которые находились в РУВД. На моей же копии даже нет подписи следователя.

Павел рассказывает, он написал в документе, что не совершал никаких противоправных действий и ему «больше добавить нечего».

— После этого допроса нас перевезли в Жодино. На суде я согласился с протоколом об участии в акции, но отрицал, что оказывал неповиновение милиции. В итоге судья перенес рассмотрение моего административного дела на 6 ноября в жодинский суд.







Елена (имя изменено по просьбе девушки), 26 лет

Елена рассказывает, что в воскресенье ее задержали недалеко от Белтелерадиокомпании. Говорит, впервые марш шел мимо ее дома, поэтому она решила посмотреть, как все это происходит.

— Силовики уже разделили часть колонны и стали выборочно задерживать людей. Все происходило на перекрестке, большой толпы тогда еще не было. В этот момент милиция начала задерживать журналистов. С собой у меня не было никакой символики, я ничего не кричала и не хлопала, просто достала телефон и стала это снимать.

Елена говорит, что ее поведение «не понравилось одному из силовиков», и он отдал приказ коллеге задержать девушку.

— Меня схватили под руки и повели в бус. Все, что я помню, — это состояние шока, мне было очень больно. В итоге уже в РУВД на меня составили два протокола: за участие в акции и неповиновение сотрудникам милиции. А вот в 12 часов ночи меня уже допрашивали как подозреваемую по уголовному делу. Когда следователь вошел в кабинет, сказал, что он сам удивлен такому повороту. Кстати, на руки мне никакие копии документов не выдали, только забрали телефон. После этого нас всех повезли в Жодино, а на следующий день был суд. Мне дали 10 базовых величин штрафа.





Алена. В воскресенье задержали ее мужа

Разговор с нами Алена начинает с пояснения: как задержали ее мужа, она не знает. Говорит, предположительно, это произошло с двух до трех часов дня возле станции метро «Московская».

— В этом промежутке с чужого номера мне пришло сообщение, что его «взяли». Затем он, видимо, сам попытался что-то написать — но в сообщении я ничего не разобрала. Оказалось, его отвезли в изолятор, оттуда вчера вечером он мне и позвонил. Сказал, что после задержания ему вменили две административные статьи — 23.34 и 23.4 КоАП. А затем он побеседовал с другим следователем. Так Саша узнал, что он проходит по уголовному делу как подозреваемый.

По словам Алены, вчера вечером ей также позвонил парень, который сидел в камере вместе с Александром.

— Он рассказал мне, что таких подозреваемых во Фрунзенском РУВД было очень много. На данный момент никакой другой информации у меня нет, — дополняет Алена.





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