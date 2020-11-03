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Зеленые елки на зеленой траве. Минск готовится в Новому году
Источник материала: Onliner
Есть хорошие новости: такому сложному и непредсказуемому 2020-му осталось жить меньше двух месяцев. По этому поводу в городе уже начали устанавливать новогодние елки.
В этом году на минских улицах появится 31 ель. Каркасы уже сегодня появились на улицах Столетова и Асаналиева, а также в парке имени Михаила Павлова, об этом
В прошлом году Минск начал прихорашиваться примерно в это же время — в начале ноября. Судя по фото, тогда на улице тоже не было снега, а елочки скромно сливались с еще не пожелтевшей как следует с травой.
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Есть хорошие новости: такому сложному и непредсказуемому 2020-му осталось жить меньше двух месяцев. По этому поводу в городе уже начали устанавливать новогодние...
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