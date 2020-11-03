Зеленые елки на зеленой траве. Минск готовится в Новому году

Источник материала: Onliner

Есть хорошие новости: такому сложному и непредсказуемому 2020-му осталось жить меньше двух месяцев. По этому поводу в городе уже начали устанавливать новогодние елки.

В этом году на минских улицах появится 31 ель. Каркасы уже сегодня появились на улицах Столетова и Асаналиева, а также в парке имени Михаила Павлова, об этом говорится в Telegram-канале «Минск. Официально».













В прошлом году Минск начал прихорашиваться примерно в это же время — в начале ноября. Судя по фото, тогда на улице тоже не было снега, а елочки скромно сливались с еще не пожелтевшей как следует с травой.