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Нарышкин рассказал о попытках Запада внести разлад в ЕАЭС, ШОС и ОДКБ

03.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки, которые переживают очень глубокий социально-политический кризис", - рассказал Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Он отметил, что кризисные явления наблюдаются как в Евросоюзе в целом, так и в отдельных странах ЕС.

"Казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", - добавил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что Запад особенно пугают интеграционные процессы в евразийском пространстве. Речь в том числе идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

"И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", - уверен директор СВР.

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Запад на фоне внутриполитического кризиса пытается внести разлад в работу интеграционных объединений, таких как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, сообщил директор Службы внешней...
 
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