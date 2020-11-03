Нарышкин рассказал о попытках Запада внести разлад в ЕАЭС, ШОС и ОДКБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки, которые переживают очень глубокий социально-политический кризис", - рассказал Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Он отметил, что кризисные явления наблюдаются как в Евросоюзе в целом, так и в отдельных странах ЕС.

"Казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", - добавил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что Запад особенно пугают интеграционные процессы в евразийском пространстве. Речь в том числе идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

"И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", - уверен директор СВР.

Читайте также: