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Тихановская поддержала работников «Гродно Азот»:

03.11.2020 19:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в своем видеообращении поддержала работников «Гродно Азот» на фоне сообщений о том, что на предприятие прислали штрейкбрехеров.

«Я знаю, что на ваше предприятие уже прислали штрейкбрехеров. Но также я знаю: ими не заменить высококвалифицированных специалистов. Увольняя вас, они привозят новых людей, которые не знают особенностей производства, но которым нужно оплачивать жилье и все дополнительные расходы. Это показывает отношение режима ко всем, кто заявляет свою гражданскую позицию», - говорится в обращении.

«Он пытается заменять вас, как заменяет своих министров. Но Гродно Азот – это не политический ресурс какой-либо власти. Гродно Азот – это люди. Гордые люди, которые требуют свободы для себя и своей страны», - подчеркнула Тихановская.

 
Теги: Гродно
 
 
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Светлана Тихановская в своем видеообращении поддержала работников «Гродно Азот» на фоне сообщений о том, что на предприятие прислали штрейкбрехеров.
 
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