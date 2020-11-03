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Лукашенко уволил посла в Аргентине Владимира Астапенко

03.11.2020 19:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, следует из подписанного 3 ноября указа.

Пенсионер уволил дипломата с формулировкой «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

Владимир Астапенко также лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Ранее Астапенко написал заявление об увольнение в связи с изменением условий работы по вине нанимателя. Одним из таких изменений Астапенко назвал нелегитимность действующей власти.

 
 
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Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, следует из подписанного 3 ноября...
 
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