Лукашенко уволил посла в Аргентине Владимира Астапенко

Источник материала: АФН

Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, следует из подписанного 3 ноября указа.

Пенсионер уволил дипломата с формулировкой «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

Владимир Астапенко также лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Ранее Астапенко написал заявление об увольнение в связи с изменением условий работы по вине нанимателя. Одним из таких изменений Астапенко назвал нелегитимность действующей власти.