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Лукашенко уволил посла в Аргентине Владимира Астапенко
Источник материала: АФН
Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, следует из подписанного 3 ноября указа.
Пенсионер уволил дипломата с формулировкой «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».
Владимир Астапенко также лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Ранее Астапенко написал заявление об увольнение в связи с изменением условий работы по вине нанимателя. Одним из таких изменений Астапенко назвал нелегитимность действующей власти.
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Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, следует из подписанного 3 ноября...
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