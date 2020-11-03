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ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на китайские бульдозеры

03.11.2020 19:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговой ввозной пошлины меры в отношении гусеничных бульдозеров из Китая мощностью до 250 л.с. по 29 июля 2021 года включительно.

Антидемпинговая мера в отношении гусеничных бульдозеров из КНР с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л.с. установлена решением Коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года. Размер пошлины –установлен на уровне от 9,65% до 44,65% таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.

 
 
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Коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговой ввозной пошлины меры в отношении гусеничных бульдозеров из Китая мощностью до 250 л.с. по 29 июля 2021 года...
 
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