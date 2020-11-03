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Житель Брестчины получал доступ к личным данным пользователей и похитил более 56 тысяч долларов

03.11.2020 19:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летний житель Брестской области получал доступ к личным данным и похищал деньги, используя «вредоносы». Возбуждено дело, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД.

На 20-летнего жителя Белоозерска (город в Брестской области) вышли оперативники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины. Молодой человек распространял вредоносное программное обеспечение, с помощью которого получал конфиденциальную пользовательскую информацию (сведения о компьютерном оборудовании, логины и пароли, а также данных банковских платежных карт).

Добытые сведения парень использовал для доступа от имени владельцев к их аккаунтам, похищал электронные финансы (по его словам, «игровую валюту»), а затем обналичивал средства с «использованием компьютерной техники», например при помощи счетов в онлайн-играх, криптокошельков и онлайн-обменников.

По месту жительства парня милиционеры нашли более 56 тысяч долларов, полученных преступным путем. Его действиям будет дана правовая оценка следователями.

 
 
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20-летний парень распространял вредоносное программное обеспечение.
 
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