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Родители студентов грозят университету, что перестанут оплачивать учебу

03.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации на 3 ноября, из вузов отчислено уже 138 человек. Также известно, что с начала сентября уволено 15 преподавателей, 10 из них - за последнюю неделю, сообщает KP.by со ссылкой на БелаПАН.



Больше всего преподавателей уволено в Минском государственном лингвистическом университете, где они поддержали забастовку студентов. За последние дни из вуза уволили трех преподавателей, плюс еще трое уволились сами из солидарности. Доцент Наталья Дулина была задержана 30 октября недалеко от университета и арестована на 14 суток.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств предложили студентам и преподавателям Белорусской государственной академии искусств объединиться и создать Общекультурное студенческое объединение. В этих вузах также прошли массовые отчисления студентов.

Тем временем родители студентов БГУИР грозят, что перестанут платить за учебу, пишет dev.by.

Они составили коллективное обращение ректору вуза Вадиму Богушу и требуют защитить преподавателей университета и прекратить преследовать студентов за их взгляды. Как рассказал dev.by один из родителей, обращение уже подписали 130 человек. Сбор подписей продолжается.


В своем обращении родители констатируют, что в вузе преследуют студентов и преподавателей за выражение гражданской позиции, происходят незаконные задержания неизвестными лицами в масках, увольняют лучших специалистов.

В обращении указывается, что 15 ноября наступает следующий срок оплаты за обучение, поэтому родители просят ответить на их обращение письменно до 13 ноября.

— Если руководство университета не обеспечивает качественного образовательного процесса, то родители как плательщики считают себя вправе не оплачивать такие услуги.
 
 
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По информации на 3 ноября, из вузов отчислено уже 138 человек. Также известно, что с начала сентября уволено 15 преподавателей, 10 из них - за последнюю неделю,...
 
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