Приятная новость для белорусов Шпилевского и Полякова: Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» за чемпионство получили бонус в размере полумиллиона долларов





Алексей Шпилевский





По его словам, в алматинском клубе нет традиционных премиальных за победы в отдельных матчах, и применяется европейская бонусная система.





«Кроме того, у некоторых футболистов имеются индивидуальные бонусы за различные статистические показатели. Например, за голы или сухие матчи», – написал инсайдер.

Напомним, что белорус Алексей Шпилевский - главный тренер команды. Игрок Денис Поляков тоже белорус.