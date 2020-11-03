|
В Буда-Кошелево на автомойке нашли труп мужчины. По имеющейся информации — родственника высокопоставленного милиционера
Источник материала: Партизан
Утром 2 ноября в Буда-Кошелево на автомойке «Агросервис» обнаружили труп 30-летнего мужчины.
Тут же находился еще один парень — он был в коме.
Как стало известно
Официальных данных по происшествию на этот момент нет. Следователям еще предстоит выяснить подробности трагедии. Однако, по неофициальной информации, мужчина погиб из-за передозировки наркотиками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Буда-Кошелево на автомойке нашли труп мужчины. По имеющейся информации — родственника высокопоставленного милиционера
Утром 2 ноября в Буда-Кошелево на автомойке «Агросервис» обнаружили труп 30-летнего мужчины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)