12 магазинов OZ закрылись по предписанию властей

На сегодня у сети OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Причиной стало предписание о приостановлении работы торгового объекта. Но все заказы покупатели могут оформить через сайт. Сейчас 8 из 12 магазинов сети закрыты в Минске, остальные — в Гродно, Могилеве, Бобруйске и Пинске, сообщили в компании.
В Минске не работают магазины по адресам:
пр-т Независимости, 13,
пр-т Дзержинского, 19,
пр-т Дзержинского, 122,
ул. Могилевская, 5б,
ул. Притыцкого, 97,
Логойский тракт, 37,
ул. Руссиянова, 4,
пр-т Победителей, 3.
В регионах:
Гродно, ул. Советская, 18,
Могилев, ул. Ленинская, 85,
Бобруйск, ул. Октябрьская, 151б,
Пинск, ул. Ленина, 28.
— Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе — и во всех магазинах OZ, — сообщили в торговой сети.