12 магазинов OZ закрылись по предписанию властей

Источник материала: Onliner

На сегодня у сети OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Причиной стало предписание о приостановлении работы торгового объекта. Но все заказы покупатели могут оформить через сайт. Сейчас 8 из 12 магазинов сети закрыты в Минске, остальные — в Гродно, Могилеве, Бобруйске и Пинске, сообщили в компании.

В Минске не работают магазины по адресам:

пр-т Независимости, 13,

пр-т Дзержинского, 19,

пр-т Дзержинского, 122,

ул. Могилевская, 5б,

ул. Притыцкого, 97,

Логойский тракт, 37,

ул. Руссиянова, 4,

пр-т Победителей, 3.

В регионах:

Гродно, ул. Советская, 18,

Могилев, ул. Ленинская, 85,

Бобруйск, ул. Октябрьская, 151б,

Пинск, ул. Ленина, 28.

— Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе — и во всех магазинах OZ, — сообщили в торговой сети.