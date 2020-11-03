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12 магазинов OZ закрылись по предписанию властей

03.11.2020 19:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сегодня у сети OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Причиной стало предписание о приостановлении работы торгового объекта. Но все заказы покупатели могут оформить через сайт. Сейчас 8 из 12 магазинов сети закрыты в Минске, остальные — в Гродно, Могилеве, Бобруйске и Пинске, сообщили в компании.

В Минске не работают магазины по адресам:

  • пр-т Независимости, 13,
  • пр-т Дзержинского, 19,
  • пр-т Дзержинского, 122,
  • ул. Могилевская, 5б,
  • ул. Притыцкого, 97,
  • Логойский тракт, 37,
  • ул. Руссиянова, 4,
  • пр-т Победителей, 3.

В регионах:

  • Гродно, ул. Советская, 18,
  • Могилев, ул. Ленинская, 85,
  • Бобруйск, ул. Октябрьская, 151б,
  • Пинск, ул. Ленина, 28.

— Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе — и во всех магазинах OZ, — сообщили в торговой сети.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На сегодня у сети OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Причиной стало предписание о приостановлении работы торгового объекта. Но все заказы покупатели могут...
 
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