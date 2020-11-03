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Прах Змитрока Бядули перезахоронили в Минске – видео

03.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Прах знаменитого белорусского прозаика и поэта Змитрока Бядули 3 ноября был торжественно погребен на Восточном кладбище столицы. Бядуля скончался во время эвакуации 3 ноября 1941 году, его похоронили в Казахстане, в городе Уральске. Сыну Бядули, Ефиму Плавнику, на тот момент было всего семь лет, но он до сих пор помнит похороны отца до мельчайших деталей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусского поэта Змитрока Бядулю перезахоронят на родине

"Отец очень любил театр и ему, можно сказать повезло, если можно так выразиться – его хоронил театр. Тогда витебский театр был на гастролях, как ни странно, но вот совпадение же такое – в Уральске. Он нас и принял, и организовал похороны. Хоронили отца, как античного героя. Высокий постамент, мне пришлось карабкаться по ступенькам, когда мне сказали: "Иди, попрощайся с отцом". Вокруг стояла толпа актеров и немалая толпа наших семей литераторов", – вспоминает Ефим Плавник.

Проститься с писателем все желающие смогли в филиале музея истории белорусской литературы "Беларуская хатка". По словам начальника филиала Татьяны Лободы, Бядуля жил в здесь несколько лет.

"До конца 18 года он здесь проживал со своими сестрами Рыней и Геней. И давал убежище другим писателям и поэтам. Максим Богданович какое-то время жил в этом доме. Получается, он занял одну из трех комнат Змитрока Бядули. Змитрок перешел в соседнюю, проходную. Ухудшив свои жилищные условия, Бядуля помог Богдановичу получить спокойную жизнь", – рассказала Лобода.

События этого ждали много лет, ведь вернуть останки на белорусскую землю пытались несколько раз. Перезахоронение произошло благодаря Фонду имени Марии Магдалены Радзивилл, Государственного музея истории белорусской литературы и почитателей таланта белорусского писателя.

Траурная церемония состоялось на Восточном кладбище. Гроб с прахом Бядули торжественно погребен. В будущем на могиле классика установят памятник.

Змитрок Бядуля (Самуил Ефимович Плавник) родился 23 апреля 1886 года в деревне Посадец Логойского района. Вместе с Янкой Купалой работал в газетах "Наша ніва", "Савецкая Беларусь", был редактором детского журнала "Зоркі" и краеведческого "Наш край". Переводил с идиша и украинского языка.

 
 
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В Минске перезахоронили останки Змитрока Бядули. Прощание с известным белорусским писателем прошло в филиале музея истории белорусской литературы "Беларуская...
 
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