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Очередные звания получили главы КГБ, Минобороны и Госпогранкомитета

03.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указы, которыми руководителям Госпогранкомитета, Минобороны и Комитета госбезопасности присвоены новые звания, сообщили в его пресс-службе.

Согласно документу очередное звание генерал-лейтенанта присвоено возглавляющему ГПК Анатолию Лаппо, министру обороны Виктору Хренину и главе КГБ Ивану Тертелю.

Предыдущие звания (генерал-майора) Третель и Лаппо получили в январе 2010 года, а Хренин – в феврале 2016-го.

 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущие звания (генерал-майора) Третель и Лаппо получили в январе 2010 года, а Хренин – в феврале 2016-го.
 
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