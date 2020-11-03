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Лукашенко освободил Владимира Астапенко от должности посла в Аргентине и лишил дипломатического ранга

03.11.2020 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

Лукашенко освободил Владимира Астапенко от должности посла в Аргентине и лишил дипломатического ранга

Соответствующий указ подписал 3 ноября Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно указу Астапенко лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Как передает БелаПАН, посол Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, с просьбой об увольнении с должности по соглашению сторон. Реакции получено не было, и 27 октября он отозвал заявление, подал новое с просьбой об отставке в связи с нарушением нанимателем законодательства. В числе нарушений дипломат назвал действия властей после президентских выборов, которые ведут к международной изоляции страны.

«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — цитировал Астапенко портал tut.by.

30 октября в соцсетях и телеграм-каналах появилось видеообращение Астапенко.

 

Владимир Астапенко from Charter Vimeo on Vimeo.

 

 

«Сегодня мой последний день в этом посольстве, и я вспоминаю 1985 год, когда я молодым выпускником МГИМО пришел работать в МИД БССР. И я вспоминаю, как в начале 90-х годов мы строили независимое, суверенное государство Республику Беларусь. Как открывали первые посольства и поднимали над ними наш национальный бело-красно-белый флаг... И сегодня свободолюбивый и гордый народ Беларуси снова вынес этот флаг на улицы наших городов. И я верю, что уже в ближайшем будущем придет то время, когда мы сможем поднять бело-красно-белый флаг над всеми посольствами Республики Беларусь в мире. Жыве Беларусь!» — сказал Астапенко.

Владимир Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР.

В 1992—1993 годах был заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем работал в ряде посольств, МИД, преподавал в БГУ, в 2008—2015 годах был послом на Кубе. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентине, а затем послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

 
 
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Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и...
 
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