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Сбербанк: состояние белорусской экономики ухудшается — из-за пандемии и политического кризиса

03.11.2020 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состояние белорусской экономики начало ухудшаться. К такому выводу пришли авторы обзора, подготовленного центром экономических исследований российского «Сбербанка».

Сбербанк: состояние белорусской экономики ухудшается — из-за пандемии и политического кризиса
Иллюстрация: news.myseldon.com.

«Подтверждая наши предварительные ожидания, состояние белорусской экономики начало ухудшаться. В январе—сентябре скорость сокращения ВВП не изменилась по сравнению с январем—августом, составив -1,3%. Однако при переходе к месячным терминам подобные результаты означают смену роста в августе на 0,8% сокращением на 1,3% в сентябре», — говорится в обзоре.

Наибольший негативный вклад в динамику ВВП в январе—сентябре у транспортной отрасли (-0,6%), за ней следуют промышленность (-0,4%) и торговля (-0,3%).

Аналитики «Сбербанка» ассоциируют негативную динамику в экономике Беларуси с действием двух главных факторов — второй волной пандемии и политическим кризисом.

«Беларусь, как и многие другие страны, столкнулась со второй волной пандемии. Согласно официальной статистике, которая склонна несколько оптимистично оценивать ситуацию, количество новых заболевших в день выросло со 125 человек в августе до 219 в сентябре и 596 в октябре. Вряд ли эти данные точно отражают эпидемиологическую обстановку в стране, однако стремительный рост инфицирования может свидетельствовать о быстром распространении вируса», — подчеркивается в документе.

Как отмечают аналитики, вторая волна оказывает давление на экономические показатели сразу по двум каналам — ограничивая как внешний, так и внутренний спрос. В частности в России, являющейся основным торговым партнером Беларуси, в сентябре приостановилось восстановление экономической активности.

«Кроме того, в стране продолжается политический кризис, вызвавший приостановку кредитования. Вышедшая на прошлой неделе статистика банковского сектора проиллюстрировала первые последствия турбулентности. Портфель выданных потребительских кредитов сократился в сентябре на 1,6% после роста на 2,5% в августе», — указывают эксперты.

«Ипотека, напротив, быстро росла, причем рекордными темпами +1,8%. Скорее всего, банки продолжали выдавать кредиты по ранее одобренным заявкам. В таком случае мы увидим более резкую реакцию рынка в октябре, что позволит проверить данный тезис», — делают вывод представители «Сбербанка».

 
 
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Состояние белорусской экономики начало ухудшаться. К такому выводу пришли авторы обзора, подготовленного центром экономических исследований российского...
 
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