|
Змитрока Бядулю перезахоронили под православным крестом с надписью по-русски
Источник материала: Партизан
На Восточном кладбище Минска 3 ноября прошло перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули (наст. Самуил Плавник). Классик белорусской литературы умер в эвакуации в Уральске (Казахстан) в 1941 году и был там похоронен.
Перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули / svaboda.org
В феврале 2020-го произошла эксгумация останков, самолётом их доставили в Беларусь. Как рассказал сын писателя Ефим Плавник, прах отца на родину удалось перевезти только с седьмой попытки,
Хотя писатель был по вероисповеданию иудеем, а потом, вероятно, атеистом, похоронили его под православным крестом. Панихиду на Восточном кладбище Минска отслужил православный священник отец Виктор, а также молитву на иврите прочитал раввин Гриша Абрамович.
На могиле поставили крест с надписью по-русски. Позже обещают объявить конкурс на памятник.
#1#
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Восточном кладбище Минска 3 ноября прошло перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули (наст. Самуил Плавник). Классик белорусской литературы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)