ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Змитрока Бядулю перезахоронили под православным крестом с надписью по-русски

03.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На Восточном кладбище Минска 3 ноября прошло перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули (наст. Самуил Плавник). Классик белорусской литературы умер в эвакуации в Уральске (Казахстан) в 1941 году и был там похоронен.
1 из 5


Перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули / svaboda.org​

В феврале 2020-го произошла эксгумация останков, самолётом их доставили в Беларусь. Как рассказал сын писателя Ефим Плавник, прах отца на родину удалось перевезти только с седьмой попытки, передаёт "Радио Свобода". До перезахоронения прах Змитрока Бядули хранился в Ильинской церкви в Бобруйске.

Хотя писатель был по вероисповеданию иудеем, а потом, вероятно, атеистом, похоронили его под православным крестом. Панихиду на Восточном кладбище Минска отслужил православный священник отец Виктор, а также молитву на иврите прочитал раввин Гриша Абрамович.

На могиле поставили крест с надписью по-русски. Позже обещают объявить конкурс на памятник.
#1#
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Восточном кладбище Минска 3 ноября прошло перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули (наст. Самуил Плавник). Классик белорусской литературы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко уволил посла Беларуси в Аргентине Остапенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика