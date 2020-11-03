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Лукашенко уволил посла Беларуси в Аргентине Остапенко
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу Владимира Остапенко, передаёт БЕЛТА.
Владимир Остапенко / minsknews.by
Причиной называется "проступок, несовместимый с пребыванием на дипломатической службе". Указом, подписанным 3 ноября, Лукашенко также лишил Остапенко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Остапенко — один из белорусских дипломатов, публично осудивших действия белорусских властей. В день тайной инаугурации Лукашенко он подал прошение об отставке по соглашению сторон, но потом отозвал его. После этого он подал новое прошение и попросил уволить в связи с нарушениями законодательства, которые допустил наниматель и которые делают невозможным "выполнение работы по трудовому договору".
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Александр Лукашенко уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу Владимира Остапенко,...
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