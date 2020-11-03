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«Считали авторитетом». Один из лидеров могилевских протестов пробыл в неволе 43 дня

03.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 ноября ночью после очередных «суток» выпустили из изолятора правозащитника и одного из лидеров протестного движения в Могилеве Володара Цурпанова. За решеткой он на этот раз провел 21 день. Всего же в неволе после выборов он отбыл 43 дня, из которых 10 держал сухую голодовку. Против активиста к тому же возбудили уголовное дело за оскорбление судьи.


Володар Цурпанов

«Считали авторитетом»


Из изолятора Володар вышел в половине второго ночи. На свободе его встретили жена Ирина, друзья и журналисты. Им он заявил, что в изоляторе «хорошо отдохнул» и настроение у него бодрое, пишет "Могилев Онлайн".

По словам активиста, в тюрьме отношение к «политическим» дружелюбное. Условия, в которых сидел Володар «позволяют говорить, что его считали авторитетом». У него была отдельная чашка, два матраса, давали кипяток, да только дважды охранники потребовали, чтобы он в коридоре заложил руки за спину. Большую часть срока Володар сидел в камере один. Одиночество его не угнетало, хотя, признается он «аудитории иногда не хватало».

«Книжки там есть. Библия спасала, — рассказывает о невольничьих буднях активист. — Без часов было, правда, сложно. Их радио я выключил сразу, поэтому отслеживать время было непросто, особенно во второй половине дня».

«Могли оставить еще на сколько дней. К этому психологически был готов»


На воле Володара Цурпанова ждали 27 октября, когда заканчивались его очередные 15 суток ареста, но в изоляторе его оставили еще на 6 суток. Их он не отбыл через сухую голодовку, которую держал раньше, протестуя против незаконного заключения. После 10 дней голодовки в результате ухудшения состояния его тогда доставили в больницу, где активист пробыл неделю.

Володар допускал, что в изоляторе его могли оставить еще на несколько дней, и к этому психологически был готов. Он не знает, что изменилось в стране, пока был за решеткой, но думает, если бы что-то опасное произошло для режима, то понял бы по поведению охраны, а они были обычными.

О потраченном в неволе времени активист жалеет, однако считает, что это «для чего-то нужно». Он отмечает, что в камере работал над проектом «строительства городской партии». Написал 27 заявлений и жалоб на внутренние проблемы изолятора, а также вопросы вне его.

Об уголовном деле: «их возмутило, как я позволил себе так вести себя на суде»


Прислал также письмо и в Следственный комитет с протестом на действия следователя, который, по его мнению, нарушил порядок возбуждения уголовного дела. Сотрудник сообщил активисту, что в его действиях есть состав преступления, но при этом назначил экспертизу оскорбительного высказывания.

Цурпанов считает, что уголовное дело не имеет перспектив, так как в его словах нет оскорбления судьи, а возбудили его для «психологического давления на других, чтобы они не позволяли себе подобного».

«Их возмутило то, что я позволил себе так вести себя на суде, — говорит он. — С их точки зрения такое поведение в отношении важной в их системе институции нельзя оставлять безнаказанными».

Первый раз после выборов Володара Цурпанова задержали 1 сентября на школьной линейке, куда он пришел, чтобы призвать педагогов, работавших в избирательных комиссиях, покаяться за фальсификации выборов. За этот поступок ему присудили 20 суток ареста. Затем его еще дважды судили за участие в акциях протеста и отправляли в изолятор на 8 и 15 суток.
 
Теги: Могилев
 
 
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3 ноября ночью после очередных «суток» выпустили из изолятора правозащитника и одного из лидеров протестного движения в Могилеве Володара Цурпанова. За решеткой...
 
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