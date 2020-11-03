Лукашенко призвал развивать сотрудничество с африканскими странами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

C африканскими странами надо и далее развивать сотрудничество. Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи с управляющим делами президента Беларуси, передает телеканал «МИР 24».



Виктор Шейман курирует развитие торгово-экономических отношений на этом континенте. Отметил, что региональные банковские организации, с которыми Беларусь работает в Африке, начинают финансировать совместные проекты.

«Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать», – сказал Лукашенко.

Сейчас Беларусь активно сотрудничает с Египтом, Алжиром, Суданом, Зимбабве. Это и поставки техники, удобрений, металлоизделий, молочной продукции.