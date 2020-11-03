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Лукашенко призвал развивать сотрудничество с африканскими странами
03.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
C африканскими странами надо и далее развивать сотрудничество. Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи с управляющим делами президента Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Сейчас Беларусь активно сотрудничает с Египтом, Алжиром, Суданом, Зимбабве. Это и поставки техники, удобрений, металлоизделий, молочной продукции.
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Сейчас Беларусь активно сотрудничает с Египтом, Алжиром, Суданом, Зимбабве. Это и поставки техники, удобрений, металлоизделий, молочной продукции.
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