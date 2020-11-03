Конфликт между парнем и начальником ГАИ: сотрудник зашел во двор частного дома, чтобы задержать пьяного водителя (видео)

Источник материала: Onliner

«Руководитель ГАИ Каменецкого района вместе с коллегой выбыли в деревню Ратайчицы для проверки сообщения о нетрезвом водителе, — так описали обстоятельства инцидента в УВД Брестской области. — В одном из дворов милиционеры обнаружили искомый Volkswagen. Мужчина успел выйти из машины, визуально был нетрезв. Сотрудники попытались задержать сельчанина, однако за него заступились знакомые».

Ситуация была зафиксирована на видео. На записи не видно, чтобы Volkswagen двигался. После того как сотрудник потребовал мужчину пройти с ним, в ролике слышны фразы от молодого человека: «Будьте добры — за забор», «А вам можно во двор заходить?». На это замечание сотрудник ответил: «Хорошо. Можете обжаловать потом». В итоге диалог перерос в перепалку, а далее, по информации МВД, — в потасовку. На видео драка зафиксирована не было. Ролик заканчивается в момент, когда парень протягивает руку к камере.

«24-летний нетрезвый местный житель начал конфликтовать с милиционером, выхватил у него телефон и выбросил за забор, — говорится в сообщении УВД. — Затем он схватил начальника ГАИ за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон. В итоге нападавшего удалось задержать».

Следователи возбудили уголовное дело за сопротивление находившемуся при выполнении служебных обязанностей милиционеру, сопряженное с применением насилия. По данным милиции, подозреваемый ранее судим за хулиганство.

Так а что насчет проникновения во двор? В статье 25 Закона об ОВД есть параграф, дающий сотрудникам милиции право беспрепятственно входить в жилые помещения и иные законные владения граждан (в том числе с повреждением запирающих устройств, если это необходимо) в следующих случаях:

при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление,

при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений,

внутри находятся подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс,

внутри находится лицо, уклоняющееся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности,

жилые помещения и иные законные владения принадлежат лицам, находящимся под превентивным надзором.

Считаем, в данном конкретном случае речь может идти только о первом условии. Однако полагаем, водитель Volkswagen совершил правонарушение (административная ответственность), а не преступление (уголовная). Исключение — если за рулем «повторник», которого подозревают в нарушении ст. 317-1 УК РБ.

В Гражданском кодексе, в свою очередь, закреплено: «Если земельный участок не огорожен либо его землепользователь иным способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо может пройти через этот участок, если это не причиняет ущерба или беспокойства землепользователю» (ст. 263 ч. 2).