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Кокаин, волки и рабство: за что еще голосуют американцы в день выборов

03.11.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США в день президентских выборов американцы выбирают не только главу страны и членов Конгресса, но и высказываются по различным законам и инициативам, выдвинутых на уровне штата или на местном уровне.



Об этом сообщает BBC.

В частности, избирателям штата Орегон предлагают решить, следует ли декриминализировать хранение небольших количеств тяжелых наркотиков для личного употребления, включая героин и кокаин.

Избиратели в нескольких штатах рассмотрят предложения по легализации марихуаны как для рекреационных, так и для медицинских целей.

Также рассматриваются права на аборт. В Колорадо предлагают запретить аборты после 22 недель беременности, за исключением случаев, когда это необходимо для спасения жизни беременной женщины.

Избирателей Колорадо также просят одобрить или отклонить восстановления популяции серых волков.

Избирателей в Небраске и Юте просят проголосовать за меры по изъятию формулировок в конституциях их штатов, в которых рабство упоминается как потенциальное наказание за преступление.

Избирателей штата Юта также просят решить, следует ли удалить из конституции ссылки на гендерные аспекты. В частности, заменить все упоминания "он" или "его" на "лицо".

Напомним, 3 ноября в США проходят выборы президента. На них уже проголосовали рекордные более 100 млн избирателей.
 
 
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В США в день президентских выборов американцы выбирают не только главу страны и членов Конгресса, но и высказываются по различным законам и инициативам,...
 
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