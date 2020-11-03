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Лукашенко присвоил звание генерал-лейтенанта главам трех силовых ведомств
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий.
По информации пресс-службы Лукашенко, очередное воинское звание генерал-лейтенанта присвоено председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю и министру обороны Виктору Хренину.
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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий.
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