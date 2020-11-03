Родители студентов БГУИР готовят обращение в ректорат с требованием прекратить в вузе преследование по политическим мотивам

Родители студентов платного отделения Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) собирают подписи под коллективным обращением к ректору Вадиму Богушу.



Фото: dev.by.

Как передает БелаПАН , текст документа, в котором родители требуют от руководства БГУИР прекратить преследование студентов за выражение гражданской позиции, остановить отчисления и увольнения преподавателей, размещен в студенческом телеграм-канале вуза.

«Наши дети поступали именно в БГУИР, потому что университет до недавнего времени являлся ведущим вузом в области информатики и радиоэлектроники, здесь работали лучшие преподаватели в своей сфере: 2 академика и 2 члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, около 100 докторов наук, свыше 400 кандидатов наук. Именно БГУИР мог гарантировать высокие технологии обучения, яркую студенческую жизнь и большие перспективы в будущем, — говорится в обращении. — Сегодня же мы видим преследование студентов и преподавателей за выражение гражданской позиции, незаконные задержания студентов на территории учебных корпусов неизвестными лицами в масках, увольнение лучших специалистов, препятствования свободно передвигаться по университету».

Родители напоминают, что по статье 20 Кодекса об образовании прямая обязанность учреждения образования — качественное обучение, создание безопасных условий образовательного процесса и защита обучающихся.

В обращении отмечается, что родители боятся и переживают за своих детей, которые «совсем не так представляли ведущий вуз страны». «Молодежь — это будущее Беларуси, а у наших детей уже появляются мысли не только забрать документы из университета, но и вовсе покинуть страну. За обучение детей мы платим немалые деньги, а потому вправе требовать качественного образования. Своими действиями администрация университета наносит непоправимый урон образовательному процессу, нарушая взятые на себя гарантии обеспечения образования на высоком уровне, и тем самым хоронит престиж учебного заведения», — утверждают родители.

Авторы обращения предъявляют администрации БГУИР следующие требования: обеспечить условия для осуществления профессиональной деятельности преподавателей, прекратить их увольнение и преследование за политические взгляды; предоставить списки преподавателей, которые были уволены с начала учебного года, и информацию о причинах увольнения; создать безопасные условия для обучения студентов и запретить находиться на территории вуза неизвестным лицам; прекратить преследование студентов за инакомыслие.

В случае невыполнения требований родители заявляют, что откажутся платить за учебу своих детей. «15 ноября наступает следующий срок оплаты за обучение, поэтому просим дать письменный ответ на наше обращение до 13 ноября 2020 года, как предусматривается законодательством Республики Беларусь. Если руководство университета не обеспечивает качественного образовательного процесса, то родители как плательщики считают себя вправе не оплачивать такие услуги», — говорится в обращении.

Родители также сообщают, что оставляют за собой право добиваться отмены незаконных приказов об увольнении преподавателей и отчислении студентов и настаивать на смене руководства БГУИР другими законными методами и способами.

Подписи под обращением поставили уже более 120 родителей.