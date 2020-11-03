Хоккеист «Салавата Юлаева»: «Ощущения войны в Минске не было. Все демонстрации были мирными»

Источник материала: Tut.by

Российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал в интервью Gorobzor.ru , как попал в Минске на акцию протеста.



Фото: hcsalavat.ru

– У вас в команде есть белорусы. Было заметно, что им тяжело в начале сезона из-за событий в Беларуси?

– Мы летали туда. Гуляли в центре. Мы приехали, очень много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке «Салавата».

Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда.

У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался, мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось.

– Нет ощущения войны?

– Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными.

– А с другой стороны?

– С другой стороны люди были подготовлены: машины, все амуниции с щитами, палками, – сказал Панин.