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Хоккеист «Салавата Юлаева»: «Ощущения войны в Минске не было. Все демонстрации были мирными»
Источник материала: Tut.by
Российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал в интервью
– У вас в команде есть белорусы. Было заметно, что им тяжело в начале сезона из-за событий в Беларуси?
– Мы летали туда. Гуляли в центре. Мы приехали, очень много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке «Салавата».
Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда.
У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался, мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось.
– Нет ощущения войны?
– Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными.
– А с другой стороны?
– С другой стороны люди были подготовлены: машины, все амуниции с щитами, палками, – сказал Панин.
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Российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопросы касательно политической ситуации в Беларуси.
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