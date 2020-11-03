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Хоккеист «Салавата Юлаева»: «Ощущения войны в Минске не было. Все демонстрации были мирными»

03.11.2020 21:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал в интервью Gorobzor.ru, как попал в Минске на акцию протеста.


Фото: hcsalavat.ru

– У вас в команде есть белорусы. Было заметно, что им тяжело в начале сезона из-за событий в Беларуси?

– Мы летали туда. Гуляли в центре. Мы приехали, очень много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке «Салавата».

Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда.

У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался, мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось.

– Нет ощущения войны?

– Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными. 

– А с другой стороны?

– С другой стороны люди были подготовлены: машины, все амуниции с щитами, палками, – сказал Панин.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопросы касательно политической ситуации в Беларуси.
 
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