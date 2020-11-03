Amnesty International требует от властей Беларуси прекратить уголовное преследование демонстрантов

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Беларуси прекратить уголовное дело в отношении сотен демонстрантов, задержанных во время Марша против террора 1 ноября.





«Белорусские власти явно страшатся свободы мирных собраний в стране и теперь делают из самой попытки осуществления этого права человека уголовное преступление, пытаясь привлечь к ответственности 231 задержанного участника протестов. Протестующие назвали свой воскресный митинг «Маршем против террора», теперь власти подвергают их еще большему запугиванию», — заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

«Официально называя преступниками сотни участников мирной демонстрации, белорусские власти демонстрируют глубокое пренебрежение правами человека и основными свободами. Это уголовное дело абсурдно и создает опасный прецедент. Его нужно немедленно прекратить», — добавил он.

«Мы призываем мировые правительства отреагировать на репрессии и усугубляющуюся несправедливость в Беларуси, оказать давление на власти страны с тем, чтобы соблюдение прав человека было обеспечено, а все белорусы имели бы возможность свободно пользоваться своими правами и свободами без опасения репрессий», — заявил Кривошеев.

2 ноября Следственный комитет Беларуси возбудил дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок; такое преступление карается лишением свободы на срок до трех лет). Фигурантами дела стал 231 человек, задержанный во время воскресной мирной акции протеста в Минске.

По версии следствия, подозреваемые приняли участие в «несанкционированной акции», в результате которой был нанесен ущерб «городской инфраструктуре и автомобилю органов внутренних дел», а также «нарушено движение общественного транспорта и работа организаций».

Как отмечает Amnesty International, после преимущественно мирных протестов в воскресенье, во время которых имели место отдельные стычки между милицией и демонстрантами, власти в ответ организовали кампанию массовых арестов, непропорционально арестовав около 300 человек.

1 ноября в Минске прошел Марш против террора. Его участники прошли от станции метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства. По данным правозащитников, задержано не менее 286 человек, в том числе журналисты.

Гражданам, которые были задержаны во время и после предыдущих воскресных маршей, обычно предъявляли обвинения по административным статьям.