|
«Честные люди» собирают доказательства каждого случая репрессий
Источник материала: Партизан
Куда сообщить о фактах давления, чтобы виновные понесли ответственность?
«Режим пытается устоять, оказывая давление на граждан. Несогласных шантажируют, увольняют и отчисляют из учебных заведений», — говорится в
Тем, кто столкнулся с репрессиями, предлагают заполнить
Данные будут обработаны и переданы в правозащитные организации для введения персональных санкции против тех, кто нарушил права граждан Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куда сообщить о фактах давления, чтобы виновные понесли ответственность?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)