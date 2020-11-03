«Честные люди» собирают доказательства каждого случая репрессий









обращении кампании «Честные люди». «Режим пытается устоять, оказывая давление на граждан. Несогласных шантажируют, увольняют и отчисляют из учебных заведений», — говорится вкампании «Честные люди».





форму . Тем, кто столкнулся с репрессиями, предлагают заполнить





Данные будут обработаны и переданы в правозащитные организации для введения персональных санкции против тех, кто нарушил права граждан Беларуси.