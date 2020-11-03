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«Честные люди» собирают доказательства каждого случая репрессий

03.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Куда сообщить о фактах давления, чтобы виновные понесли ответственность?



«Режим пытается устоять, оказывая давление на граждан. Несогласных шантажируют, увольняют и отчисляют из учебных заведений», — говорится в обращении кампании «Честные люди».

Тем, кто столкнулся с репрессиями, предлагают заполнить форму.

Данные будут обработаны и переданы в правозащитные организации для введения персональных санкции против тех, кто нарушил права граждан Беларуси.
 
 
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Куда сообщить о фактах давления, чтобы виновные понесли ответственность?
 
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