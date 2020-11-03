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Независимый профсоюз на «Нафтане»: Неподготовленные штрейкбрехеры опасны для производства и работников

03.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первичка новополоцкого предприятия обратилась к работникам «Гродно Азот».



Первичная организация Белорусского независимого профсоюза работников «Нафтана» отреагировала на сообщения об отправке работников новополоцкого предприятия на «Гродно Азот», пишет "Солидарность".

Как сообщалось ранее, в Гродно приехали около 30 штрейхбрехеров, часть из которых, предположительно, сотрудники «Нафтана».

— Предполагается, что вновь прибывшие пройдут подготовку за пару дней и уже в конце недели сдадут экзамен, чтобы на следующей неделе приступить к работе. Но официальная стажировка наших специалистов до сдачи экзамена длится шесть месяцев! — уточнили в стачкоме «Гродно Азот».

Письмо новополочан начинается со слов поддержки сотрудникам «Гродно Азота»:

—  Мы солидарны с вами в борьбе за наши общие права на свободу слова, свободу выбора, возможность работать в безопасных условиях и без какого-либо давления.

В независимом профсоюзе «Нафтана» предостерегают:

— Неподготовленные, непрофильные специалисты-«штрейкбрехеры» опасны для самого предприятия и несут угрозу нанесения вреда имуществу завода, жизни и здоровью других работников.


В письме подчеркивается, что «ни один из членов БНП не поедет на ваше предприятие в качестве так называемых штрейкбрехеров:

— Не только из соображений солидарности, но и ввиду понимания крайней важности безопасной работы вашего сложного и опасного производства и огромной ответственности за возможные катастрофические последствия.

В письме из Новополоцка также напоминают о недавней публикации в газете «Вестник Нафтана» обращения гендиректора «Нафтана» Андрея Сойко к сотрудникам «Гродно Азота».

По мнению представителей нафтановской первички, данное обращение «отражает позицию руководства, представляющего исключительно работодателя»:

— Насколько нам известно, никто не спрашивал мнения членов трудового коллектива, несмотря на их профсоюзную принадлежность.
 
Теги: Гродно
 
 
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Первичка новополоцкого предприятия обратилась к работникам «Гродно Азот».
 
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