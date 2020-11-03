Лукашенко принял верительные грамоты у послов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности. Время диктует необходимость перехода от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Такие заявления сегодня сделал Александр Лукашенко во время встречи с зарубежными дипломатами, передает телеканал «МИР 24».

Во Дворце независимости президент принял верительные грамоты у послов шести государств и апостольского нунция. Беларусь готова к взаимодействию со всеми своими партнерами, но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела, подчеркнул Лукашенко.

«Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство. Без сомнения, белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни», – отметил Лукашенко.

Верительные грамоты президенту Беларуси сегодня вручили послы Японии, Турции, Венесуэлы, Ватикана, Ирана, Сирии и КНДР.