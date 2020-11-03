ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко принял верительные грамоты у послов

03.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности. Время диктует необходимость перехода от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Такие заявления сегодня сделал Александр Лукашенко во время встречи с зарубежными дипломатами, передает телеканал «МИР 24».

Во Дворце независимости президент принял верительные грамоты у послов шести государств и апостольского нунция. Беларусь готова к взаимодействию со всеми своими партнерами, но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела, подчеркнул Лукашенко.

«Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство. Без сомнения, белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни», – отметил Лукашенко.

Верительные грамоты президенту Беларуси сегодня вручили послы Японии, Турции, Венесуэлы, Ватикана, Ирана, Сирии и КНДР.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верительные грамоты президенту Беларуси сегодня вручили послы Японии, Турции, Венесуэлы, Ватикана, Ирана, Сирии и КНДР.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кочанова — студентам : вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что честные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика