|
Лукашенко принял верительные грамоты у послов
03.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности. Время диктует необходимость перехода от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Такие заявления сегодня сделал Александр Лукашенко во время встречи с зарубежными дипломатами, передает телеканал «МИР 24».
Во Дворце независимости президент принял верительные грамоты у послов шести государств и апостольского нунция. Беларусь готова к взаимодействию со всеми своими партнерами, но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела, подчеркнул Лукашенко.
Верительные грамоты президенту Беларуси сегодня вручили послы Японии, Турции, Венесуэлы, Ватикана, Ирана, Сирии и КНДР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верительные грамоты президенту Беларуси сегодня вручили послы Японии, Турции, Венесуэлы, Ватикана, Ирана, Сирии и КНДР.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)