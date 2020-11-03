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Милиция ответила на жалобу о том, что 16-летнему Коле Лукашенко отец дал огнестрельное оружие
Источник материала: KYKY>
Милиция ответила на жалобу могилевского правозащитника Александра Хамратова по поводу вручения автомата Калашникова 16-летнему Николаю Лукашенко. Об этом
По мнению Хамратова, если у ребенка автомат — это незаконное ношение огнестрельного оружия, что образует состав правонарушения и преступления. Активист просил провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. В своем обращении он описывал, как выглядел вооруженный несовершеннолетний Николай в видеоматериале пресс-службы его отца от 23 августа.
Замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков ответил на жалобу: информация о привлечении к уголовной или административной ответственности за хранение и ношение оружия — конфиденциальна, она не подлежит распространению третьим лицам. Также, заявил Рыжанков, хождение Николая с автоматом не является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, поскольку «отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступления».
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Милиция ответила на жалобу могилевского правозащитника Александра Хамратова по поводу вручения автомата Калашникова 16-летнему Николаю Лукашенко. Об этом...
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