Милиция ответила на жалобу о том, что 16-летнему Коле Лукашенко отец дал огнестрельное оружие

Источник материала: KYKY

Милиция ответила на жалобу могилевского правозащитника Александра Хамратова по поводу вручения автомата Калашникова 16-летнему Николаю Лукашенко. Об этом пишет «Свобода».

По мнению Хамратова, если у ребенка автомат — это незаконное ношение огнестрельного оружия, что образует состав правонарушения и преступления. Активист просил провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. В своем обращении он описывал, как выглядел вооруженный несовершеннолетний Николай в видеоматериале пресс-службы его отца от 23 августа.

Замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков ответил на жалобу: информация о привлечении к уголовной или административной ответственности за хранение и ношение оружия — конфиденциальна, она не подлежит распространению третьим лицам. Также, заявил Рыжанков, хождение Николая с автоматом не является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, поскольку «отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступления».