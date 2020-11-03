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Дональда Трампа отправили на свалку
03.11.2020 23:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: instagram.com/tussaudsberlin
Результаты президентских выборов в США еще не известны, но действующего президента кое-где уже "списали на свалку".
Так, Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине перенес фигуру президента Трампа в мусорный контейнер, сообщив об этом в
На одном из баков поместили надпись «Dump Trump» («Выбрасывайте Трампа»).Также рядом с другими контейнерами разместили мешки с мусором и таблички с высказываниями «Fake News!» («Фейк-ньюс!») и «You are fired!» («Ты уволен!»).
В музее отметили, что освобождают место для скульптуры следующего главы Белого дома.
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Результаты президентских выборов в США еще не известны, но действующего президента кое-где уже "списали на свалку".
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