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«Шахтер» пропустил 6 голов от «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
Источник материала: Tut.by
Третий тур футбольной Лиги чемпионов начался с матчей в Киеве и Москве, где были зафиксированы неожиданные результаты.
Московский «Локомотив», пропустив уже в начале матча с «Атлетико» от Хименеса, смог сравнять счет благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Игра так и завершилась со счетом 1:1. Белорусский нападающий Виталий Лисакович провел весь матч в запасе.
Донецкий «Шахтер», обыгравший в первом туре в гостях «Реал», на этот раз был разгромлен в Киеве «Боруссией» из Менхегладбаха — 0:6. Хет-триком отметился форвард гостей Алассан Плеа.
Позже прошли еще шесть матчей:
«Аталанта» — «Ливерпуль» — 0:5.
«Зальцбург» — «Бавария» — 2:6.
«Манчестер Сити» — «Олимпиакос» — 3:0.
«Мидтьюланн» — «Аякс» — 1:2.
«Порту» — «Марсель» — 3:0.
«Реал» — «Интер» — 3:2.
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Третий тур футбольной Лиги чемпионов начался с матчей в Киеве и Москве, где были зафиксированы неожиданные результаты.
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