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«Шахтер» пропустил 6 голов от «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»

04.11.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий тур футбольной Лиги чемпионов начался с матчей в Киеве и Москве, где были зафиксированы неожиданные результаты.


Reuters

Московский «Локомотив», пропустив уже в начале матча с «Атлетико» от Хименеса, смог сравнять счет благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Игра так и завершилась со счетом 1:1. Белорусский нападающий Виталий Лисакович провел весь матч в запасе.

Донецкий «Шахтер», обыгравший в первом туре в гостях «Реал», на этот раз был разгромлен в Киеве «Боруссией» из Менхегладбаха — 0:6. Хет-триком отметился форвард гостей Алассан Плеа.

Позже прошли еще шесть матчей:

«Аталанта» — «Ливерпуль» — 0:5.

«Зальцбург» — «Бавария» — 2:6.

«Манчестер Сити» — «Олимпиакос» — 3:0.

«Мидтьюланн» — «Аякс» — 1:2.

«Порту» — «Марсель» — 3:0.

«Реал» — «Интер» — 3:2.

 
 
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Третий тур футбольной Лиги чемпионов начался с матчей в Киеве и Москве, где были зафиксированы неожиданные результаты.
 
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