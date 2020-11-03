Москва похлопала Лукашенко по плечу, но имеет свои виды на Беларусь

Москва поддерживает «инициативу президента Лукашенко» относительно конституционной реформы. Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так что же получается? Независимые аналитики столько говорили, что белорусский правитель стал для Кремля слишком токсичной фигурой, которую хотят аккуратно убрать, а тут Лукашенко вроде как дается карт-бланш.





«Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть», — заявил руководитель российской дипломатии.

Он также отметил, что «в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться — ни Россия, ни другие страны».

При этом независимые наблюдатели в Беларуси констатируют, что реального диалога нет, происходит имитация , Всебелорусское собрание — сервильный орган, через который Лукашенко без проблем протащит выгодный ему вариант изменений Конституции.

Также показательно, что Лукашенко не говорит публично о досрочных новых выборах и о том, намерен ли снова баллотироваться. Похоже на то, что он решил как минимум досидеть нынешний пятилетний срок.

Действительно ли этот имитационный процесс по сценарию Лукашенко устраивает Москву? Если нет, то каковы ее реальные намерения в контексте белорусского кризиса и как она собирается продвигать свои интересы ?

Казакевич: это не карт-бланш для Лукашенко

Директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич считает, что слова Лаврова не стоит воспринимать как карт-бланш для Лукашенко, одобрение его схемы конституционной реформы, поскольку эта схема непонятна.

«Ни мы, ни Москва пока не знаем сути изменений и того, каким образом они будут согласовываться, будет ли в итоге общенациональный диалог», — отметил политолог в комментарии для Naviny.by.

Москве важно, чтобы в Беларуси был разрешен внутриполитический кризис, чтобы здесь исчезла зона политической нестабильности. А это невозможно без переговоров и своего рода сделки между Лукашенко и его реально популярными политическими оппонентами, «которые имеют влияние на протестное движение», полагает эксперт.

Поэтому вполне вероятно, что Кремль будет настаивать на инклюзивном диалоге, подталкивать Лукашенко к тому, чтобы тот, например, выпустил из-за решетки Виктора Бабарико, пригласил на Всебелорусское собрание реальных оппонентов, включил в процесс Светлану Тихановскую и т.д. И не исключено, что под давлением внешних и внутренних факторов Лукашенко будет вынужден пойти на подобные шаги, считает Казакевич. «В этом отношении всё еще впереди», — резюмировал он.

Пока режим лишь закручивает гайки

Но пока не видно и намека на компромисс со стороны Лукашенко. Выступая на днях перед высокими чинами МВД, он заявил в контексте разговора о протестах, что отныне «мы в плен никого не берем».

В прошлое воскресенье в поле у Куропат — места массовых расстрелов в годы сталинизма — силовики устроили дикую охоту на участников Марша против террора . В этом был чудовищный символизм.

А потом сразу 231 задержанного на этом марше сделали подозреваемыми по уголовной статье , грозящей лишением свободы на срок до трех лет. Хотя раньше участников несанкционированных акций обычно проводили по административке, лепили штрафы и стандартные 15 суток. Свежее уголовное дело невиданного масштаба — это шаг в сторону репрессивных практик сталинской эпохи, когда дела против «врагов народа» шились конвейерным способом.

В общем, пока режим Лукашенко лишь поднимает градус репрессий. Нет симптомов, что он готов их прекратить. После выпуска нескольких политзаключенных под домашний арест или подписку о невыезде процесс застопорился. Пропаганда продолжает полоскать Тихановскую и ее соратников.

Да, Лукашенко сходил в СИЗО КГБ, но это было пародией на диалог: грозный царь соизволил прийти в темницу к узникам, которых сам же и велел туда законопатить. Вождь, вероятно, пытался вовлечь знаковых оппонентов в игру по своим правилам, но очень сомнительно, что он готов к реальному диалогу с политической альтернативой на принципах равноправия.

Ведь тогда придется в итоге соглашаться на серьезную демократизацию политической системы, на новые выборы по другим правилам, без вырубания конкурентов и без арифметики в духе нынешней главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.

А такая перспектива не только лишает Лукашенко шансов остаться у руля самому, но и не дает гарантий обеспечить транзит власти в удобном для себя ключе.

Если же новую Конституцию напишут под диктовку Лукашенко, а на референдуме, о котором упоминает Лавров, считать голоса будет та же Ермошина (или назначенная вождем Ермошина № 2), то ежу понятно, что масса белорусов встанет на дыбы. Какой же тут выход из политического кризиса ?

Сивицкий: Москва хочет использовать кризис, чтобы усилить свое влияние

Между тем Кремль показывает, что согласен с цифрами белорусского ЦИКа по итогам выборов 9 августа. Лавров заявляет: «Если народ Белоруссии сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Путин в поздравительном послании президенту Лукашенко в связи с его победой на выборах».

Но здесь не все так просто и однозначно, полагает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.

«В своей официальной риторике по отношению к политическому кризису в Беларуси Кремль придерживается стандартного подхода: публично поддерживает действующую власть, Александра Лукашенко, который на данный момент контролирует реальную ситуацию в стране», — заявил аналитик в комментарии для Naviny.by.

Вместе с тем, говорит он, на уровне конкретных шагов Москва демонстрирует совсем другие намерения, свидетельствующие о том, что она использует политический кризис в Беларуси для организации контролируемой смены власти на российских условиях. А именно — навязывает для разрешения этого кризиса так называемый план Патрушева — Путина (по информации Сивицкого, этот план в конце августа привез в Минск секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев), «предполагающий в числе прочего принуждение к проведению конституционной реформы, инициативу которой Кремль почему-то приписывает Лукашенко».

Выполнением плана Патрушева — Путина Кремль намерен обуславливать и финансовую поддержку, утверждает Сивицкий.

«С формальной точки зрения навязываемая Кремлем конституционная реформа по своей форме будет способствовать политической либерализации, а по содержанию — смене режима и исключению Александра Лукашенко и его семьи из белорусской политической жизни», — говорит собеседник Naviny.by.

По его словам, речь идет о своего рода «управляемой демократии» и трансформации Беларуси из суперпрезидентской в парламентско-президентскую или даже парламентскую республику, «что в перспективе сделает белорусскую политическую систему более открытой к российскому вмешательству и уязвимой перед влиянием Москвы».

По чьему сценарию пойдут перемены в Беларуси?

Добавлю, что недавний прилет в Минск директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина ряд обозревателей связал с недовольством Кремля тем, что белорусский партнер уклоняется-де от выполнения данных обещаний.

В любом случае очевидно, что Москва в огромной степени влияет на нынешний белорусский сюжет. Несмотря на дипломатические тирады Лаврова, она, судя по ряду симптомов, недовольна поведением Лукашенко, его неспособностью справиться с ситуацией, действительно считает его чересчур токсичным и не прочь заменить. Но на своих условиях.

В связи с этим перед сторонниками перемен в Беларуси стоят две проблемы: 1) как добиться ухода Лукашенко и честных выборов, 2) как не дать Кремлю использовать кризис для окончательного закабаления страны.

Чтобы решить обе задачи, противникам нынешнего режима — как лидерам, так и рядовым — понадобятся не только смелость и упорство, но и мудрость.